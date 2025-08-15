INDEX-MONITOR/JPMorgan
Gea und Scout24 wohl für Porsche AG und Sartorius im Dax
- Dax-Überprüfung: Nur zwei Wechsel im September erwartet.
- Scout24 und Gea steigen auf, Porsche und Sartorius ab.
- Änderungen treten am 22. September in Kraft.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das heiße Kopf-an-Kopf-Rennen um Plätze im deutschen Leitindex Dax geht weiter. Aktuell dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung noch nur zwei Wechsel im September anstehen, statt der zuletzt ins Spiel gebrachten drei.
Nach wie vor sieht Analyst Pankaj Gupta den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer Gea aus dem MDax in den Dax aufsteigen. In den Index der mittelgroßen Werte absteigen dürften dafür nach wie vor der Sportwagenbauer Porsche AG und obendrein der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius , wie der Experte in einer aktuellen Studie schreibt.
Zuvor hatte Gupta neben der Porsche AG auch die VW -Dachholding Porsche SE als Abstiegskandidat aus dem Dax gesehen. Noch vor rund einer Woche hatte er sogar Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga für die Lufthansa oder den Bausoftware-Hersteller Nemetschek errechnet. Diese haben sich den aktuellen Daten zufolge jedoch zerschlagen.
Die Deutsche Börse wird die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) zum Stichtag 29. August überprüfen. Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss am Mittwoch, 3. September, bekannt gegeben und treten am Montag, 22. September, in Kraft.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 64,70 auf Tradegate (15. August 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -40,03 %/+7,94 % bedeutet.
