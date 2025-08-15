Börsenstart Europa - 15.08. - ATX stark +0,88 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.176,42 PKT und steigt um +0,09 %. Top-Werte: Lanxess +3,54 %, Talanx +2,57 %, Wacker Chemie +2,35 % Flop-Werte: Bilfinger -3,66 %, ThyssenKrupp -3,31 %, RENK Group -1,72 %

Der DAX steht bei 24.510,80 PKT und gewinnt bisher +0,34 %. Top-Werte: Brenntag +1,95 %, Mercedes-Benz Group +1,87 %, BASF +1,73 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,65 %, Commerzbank -0,78 %, Hannover Rueck -0,66 %

Der TecDAX steht bei 3.787,49 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +2,37 %, Formycon +2,31 %, Nagarro +1,80 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,77 %, Evotec -1,63 %, AIXTRON -1,56 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.468,81 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Mercedes-Benz Group +1,87 %, BASF +1,73 %, BMW +1,71 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,65 %, Wolters Kluwer -0,83 %, Ferrari -0,73 %

Der ATX steht bei 4.819,88 PKT und gewinnt bisher +0,88 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,11 %, DO & CO +2,14 %, Wienerberger +1,47 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,60 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,50 %, Verbund Akt.(A) -0,50 %

Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 12.081,26 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: UBS Group +1,58 %, Roche Holding +1,20 %, Nestle +0,78 %

Flop-Werte: Amrize -0,77 %, Swisscom -0,72 %, Zurich Insurance Group -0,63 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.916,23 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Teleperformance +1,49 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,18 %, Air Liquide +1,08 %

Flop-Werte: Thales -1,32 %, Hermes International -0,72 %, SAFRAN -0,58 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.643,84 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,27 %, Volvo Registered (B) +1,19 %, Skanska (B) +1,11 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,09 %, Telia Company -0,67 %, AstraZeneca -0,41 %