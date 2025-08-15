DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der nächste Kurstreiber für die Aktien des Rüstungszulieferers dürfte der Kapitalmarkttag im November sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 60,38EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was eine Steigerung von +25,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer