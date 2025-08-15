WARBURG RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs SE nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 46 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller trete auf die Kostenbremse, was positiv auf die Gewinne im restlichen Jahresverlauf wirken sollte. Zudem sollte das zweite Quartal den Tiefpunkt der Profitabilität in der Geschäftsregion Americas gesehen haben. Auch könnte sich das Unternehmensziel für den freien Finanzmittelfluss (FCF) 2025 als zu vorsichtig erweisen./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 41,68EUR auf Tradegate (15. August 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
