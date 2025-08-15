    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    WARBURG RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs SE nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 46 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller trete auf die Kostenbremse, was positiv auf die Gewinne im restlichen Jahresverlauf wirken sollte. Zudem sollte das zweite Quartal den Tiefpunkt der Profitabilität in der Geschäftsregion Americas gesehen haben. Auch könnte sich das Unternehmensziel für den freien Finanzmittelfluss (FCF) 2025 als zu vorsichtig erweisen./rob/mis/la

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Oliver Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 46
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
