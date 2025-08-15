JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 143,00 auf 140,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns am 6. Oktober könnte zu einem wesentlichen Kurstreiber werden, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse sich für die kommenden Jahre glaubwürdige, aber auch hinreichend ambitionierte Wachstumsziele setzen./rob/mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 99,32EUR auf Tradegate (15. August 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.



