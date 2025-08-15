Impfstoff gegen tödliche Tropenkrankheit befeuert diese Biotech-Aktie

Der französische Impfstoffhersteller profitiert von Krankheiten, deren Ausbreitung durch den Klimawandel begünstigt wird. In den vergangenen vier Wochen katapultierte sich die Aktie rund 65 Prozent nach oben:

Laut Bloomberg liegt das durchschnittliche Kursziel rund 62 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Besonders der jüngste Ausbruch von Chikungunya in Südchina hat den Kurs beflügelt. Die von Stechmücken übertragbare Krankheit, die Fieber und starke Gelenkschmerzen verursacht, erlebt in Foshan in der Provinz Guangdong ihren bisher größten Ausbruch.

Innerhalb eines Monats wurden dort mehr als 6.500 Infektionen registriert. In China gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff. Valneva erhielt Ende 2023 als erstes Unternehmen weltweit die Zulassung für einen Chikungunya-Impfstoff. "Wir sehen eine sehr kritische und verheerende epidemiologische Dynamik", sagte CEO Thomas Lingelbach in einer Analystenkonferenz.

Zu Jahresbeginn verkaufte Valneva 40.000 Impfdosen an Frankreich, um einen Ausbruch auf der Insel Réunion zu bekämpfen. Die Weltgesundheitsorganisation zeigte sich zuletzt besorgt über die zunehmende Verbreitung der Krankheit.

Neben Chikungunya setzt Valneva auch auf einen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose, der gemeinsam mit Pfizer entwickelt wird. Ergebnisse aus der späten klinischen Phase werden bis Ende des Jahres erwartet. "Die Partnerschaft im Lyme-Impfstoffprogramm ist entscheidend für die starke Kursentwicklung", erklärte Sebastiaan van der Schoot von Van Lanschot Kempen.

Sieben von acht von Bloomberg befragten Analysten empfehlen die Aktie derzeit zum Kauf. Rajan Sharma von Goldman Sachs ist mit einer neutralen Einschätzung am vorsichtigsten und verweist auf regulatorische Risiken.

Übernahmeinteresse am dänischen Konkurrenten Bavarian Nordic, dem einzigen weiteren Anbieter eines zugelassenen Chikungunya-Impfstoffs, sorgt zusätzlich für Fantasie. Trotz der Rallye liegt der Kurs noch immer rund 85 Prozent unter dem Rekordhoch von 2021, als Valneva einen Covid-19-Impfstoff entwickelte. Dieser kam jedoch zu spät, um ein kommerzieller Erfolg zu werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



