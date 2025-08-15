Verkaufswelle
Abo-Falle? FTC bohrt bei Hims & Hers nach – Anleger fliehen!
Nach einem Bericht über eine laufende FTC-Untersuchung ist die Aktie des Telemedizin-Anbieters von Hims & Hers im nachbörslichen Handel deutlich eingebrochen. Was genau ist passiert?
- Hims & Hers Aktie nach FTC-Bericht stark gefallen.
- FTC untersucht Kündigungspraktiken und Werbemaßnahmen.
- Umsatzrückgang und rechtliche Risiken belasten Wachstum.
- Report: Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Die Aktien von Hims & Hers Health sind nach einem Bloomberg-Bericht eingebrochen, wonach die US-Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) seit über einem Jahr die Geschäftspraktiken des Telemedizinunternehmens untersucht. Im Fokus stehen Beschwerden, dass Kündigungen von Abonnements unnötig erschwert und Kreditkarten auch nach Vertragsende weiter belastet wurden. Auch Werbemaßnahmen des Unternehmens werden geprüft. Offiziell ist bislang kein Fehlverhalten festgestellt worden.
Hims hatte die FTC-Untersuchung bereits im Juli 2024 eingeräumt und erklärt, "freiwillig" zu kooperieren, verweigerte jedoch Details. Auf eine aktuelle Anfrage von Bloomberg reagierte das Unternehmen nicht. In einem Beitrag an die Anleger-Community "Hims House" sprach Hims von einer "aufgewärmten Geschichte" und betonte, es handle sich um eine bereits bekannte Prüfung. Die FTC äußerte sich ebenfalls nicht.
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen könnte die Behörde prüfen, ob Hims gegen den "Restore Online Shoppers’ Confidence Act" (ROSCA) verstoßen hat, der eine einfache Kündigungsmöglichkeit vorschreibt. Das Gesetz wird regelmäßig in Verfahren gegen Unternehmen wie Amazon oder Uber herangezogen, denen vorgeworfen wurde, Kündigungen absichtlich zu erschweren.
Hims zählt rund 2,4 Millionen Abonnenten und bietet unter anderem Telemedizin-Dienste sowie verschreibungspflichtige Medikamente gegen Fettleibigkeit, Haarausfall und erektile Dysfunktion an. Das Wachstum wurde zuletzt stark durch den Verkauf von kombinierten GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion getrieben, doch dieser Umsatztreiber schwächt sich ab. Zusätzlich drohen Risiken durch mögliche Klagen von Arzneimittelherstellern und regulatorische Maßnahmen der FDA.
Die Aktie verlor nachbörslich bis zu 6,6 Prozent und hat innerhalb einer Woche rund 10 Prozent eingebüßt, nachdem bereits enttäuschende Umsatzzahlen für das zweite Quartal belastet hatten.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion