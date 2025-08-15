Abo-Falle? FTC bohrt bei Hims & Hers nach – Anleger fliehen!

Die Aktien von Hims & Hers Health sind nach einem Bloomberg-Bericht eingebrochen, wonach die US-Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) seit über einem Jahr die Geschäftspraktiken des Telemedizinunternehmens untersucht. Im Fokus stehen Beschwerden, dass Kündigungen von Abonnements unnötig erschwert und Kreditkarten auch nach Vertragsende weiter belastet wurden. Auch Werbemaßnahmen des Unternehmens werden geprüft. Offiziell ist bislang kein Fehlverhalten festgestellt worden.

Hims hatte die FTC-Untersuchung bereits im Juli 2024 eingeräumt und erklärt, "freiwillig" zu kooperieren, verweigerte jedoch Details. Auf eine aktuelle Anfrage von Bloomberg reagierte das Unternehmen nicht. In einem Beitrag an die Anleger-Community "Hims House" sprach Hims von einer "aufgewärmten Geschichte" und betonte, es handle sich um eine bereits bekannte Prüfung. Die FTC äußerte sich ebenfalls nicht.