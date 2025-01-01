    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juni 2025

    -1,1 % gegenüber Juni 2024

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Juni
    2025

    -1,1 % zum Vorjahresmonat

    -1,7 % zum Vormonat

    Preise für pflanzliche Erzeugnisse

    -20,0 % zum Vorjahresmonat

    Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse

    +12,7 % zum Vorjahresmonat

    Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Juni 2025 um 1,1 %
    niedriger als im Juni 2024. Im Mai 2025 hatte die Veränderungsrate zum
    Vorjahresmonat bei +2,4 % gelegen, im April 2025 bei +3,2 %. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise
    landwirtschaftlicher Produkte im Juni 2025 gegenüber dem Vormonat Mai 2025 um
    1,7 %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
    pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im Juni
    2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 20,0 %
    gegenüber Juni 2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um
    12,7 % stiegen. Auch im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im Juni 2025
    die Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (-7,2 %), während sich die Produkte aus
    tierischer Erzeugung verteuerten (+1,4 %).

    Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter an

    Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 20,0 % im Vergleich zum
    Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln
    zurückzuführen. Diese waren im Juni 2025 um 64,2 % niedriger als im Juni 2024.
    Im Mai 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -41,3 %, im April 2025 bei -40,0
    % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Mai 2025 fielen die Speisekartoffelpreise um
    25,9 %.

    Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
    Obst und Wein gestiegen

    Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 13,6 %, wobei insbesondere
    Eissalat (-60,2 %), Blumenkohl (-30,2 %) und Gurken (-24,9 %) deutlich günstiger
    waren. Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Spargel und
    Champignons zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 20,9 % beziehungsweise
    4,2 % verteuerten.

    Die Erzeugerpreise für Obst waren im Juni 2025 um 14,2 % höher als ein Jahr
    zuvor. Deutliche Preisanstiege gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit +23,8 %.
    Im Gegensatz hierzu verbilligten sich Erdbeeren um 6,5 % gegenüber Juni 2024.

    Getreide war im Juni 2025 im Vergleich zum Juni 2024 um 0,1 % günstiger (Mai
    2025: -0,7 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen
    im Juni 2025 um 10,1 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im
