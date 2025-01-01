Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juni 2025
-1,1 % gegenüber Juni 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Juni
2025
-1,1 % zum Vorjahresmonat
-1,7 % zum Vormonat
Preise für pflanzliche Erzeugnisse
2025
-1,1 % zum Vorjahresmonat
-1,7 % zum Vormonat
Preise für pflanzliche Erzeugnisse
-20,0 % zum Vorjahresmonat
Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse
+12,7 % zum Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Juni 2025 um 1,1 %
niedriger als im Juni 2024. Im Mai 2025 hatte die Veränderungsrate zum
Vorjahresmonat bei +2,4 % gelegen, im April 2025 bei +3,2 %. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte im Juni 2025 gegenüber dem Vormonat Mai 2025 um
1,7 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im Juni
2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 20,0 %
gegenüber Juni 2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um
12,7 % stiegen. Auch im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im Juni 2025
die Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (-7,2 %), während sich die Produkte aus
tierischer Erzeugung verteuerten (+1,4 %).
Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter an
Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 20,0 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln
zurückzuführen. Diese waren im Juni 2025 um 64,2 % niedriger als im Juni 2024.
Im Mai 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -41,3 %, im April 2025 bei -40,0
% gelegen. Gegenüber dem Vormonat Mai 2025 fielen die Speisekartoffelpreise um
25,9 %.
Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
Obst und Wein gestiegen
Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 13,6 %, wobei insbesondere
Eissalat (-60,2 %), Blumenkohl (-30,2 %) und Gurken (-24,9 %) deutlich günstiger
waren. Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Spargel und
Champignons zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 20,9 % beziehungsweise
4,2 % verteuerten.
Die Erzeugerpreise für Obst waren im Juni 2025 um 14,2 % höher als ein Jahr
zuvor. Deutliche Preisanstiege gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit +23,8 %.
Im Gegensatz hierzu verbilligten sich Erdbeeren um 6,5 % gegenüber Juni 2024.
Getreide war im Juni 2025 im Vergleich zum Juni 2024 um 0,1 % günstiger (Mai
2025: -0,7 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen
im Juni 2025 um 10,1 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im
Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse
+12,7 % zum Vorjahresmonat
