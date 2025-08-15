9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum
WIESBADEN (ots) -
- Neugründungen insgesamt steigen um 4,6 %
- Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+6,6 %)
- Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,6 %
Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland rund 67 600 Betriebe gegründet, deren
Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung
schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das
9,4 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Halbjahr 2024. Gleichzeitig
stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer
wirtschaftlicher Bedeutung um 6,6 % auf rund 51 800.
Insgesamt 325 300 Neugründungen und 246 900 vollständige Gewerbeaufgaben
Die Neugründungen von Gewerben waren im 1. Halbjahr 2025 mit insgesamt rund 325
300 um 4,6 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der
Gewerbeanmeldungen stieg um 3,4 % auf rund 386 600. Zu den Gewerbeanmeldungen
zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum
Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel
Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.
Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. Halbjahr 2025 mit rund 246
900 um 1,6 % höher als im 1. Halbjahr 2024. Die Gesamtzahl der
Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund 304 700. Neben Gewerbeaufgaben zählen
dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt),
Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.
Methodische Hinweise:
Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb
durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit
(Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von
natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen
hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.
Weitere Informationen:
Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen
52311) verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Insolvenzen, Gewerbeanzeigen
Telefon: +49 611 75 4592
www.destatis.de/kontakt
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
