    9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum

    WIESBADEN (ots) -

    - Neugründungen insgesamt steigen um 4,6 %
    - Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+6,6 %)
    - Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,6 %

    Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland rund 67 600 Betriebe gegründet, deren
    Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung
    schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das
    9,4 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Halbjahr 2024. Gleichzeitig
    stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer
    wirtschaftlicher Bedeutung um 6,6 % auf rund 51 800.

    Insgesamt 325 300 Neugründungen und 246 900 vollständige Gewerbeaufgaben

    Die Neugründungen von Gewerben waren im 1. Halbjahr 2025 mit insgesamt rund 325
    300 um 4,6 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der
    Gewerbeanmeldungen stieg um 3,4 % auf rund 386 600. Zu den Gewerbeanmeldungen
    zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum
    Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel
    Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.

    Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. Halbjahr 2025 mit rund 246
    900 um 1,6 % höher als im 1. Halbjahr 2024. Die Gesamtzahl der
    Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund 304 700. Neben Gewerbeaufgaben zählen
    dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt),
    Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.

    Methodische Hinweise:

    Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb
    durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit
    (Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von
    natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen
    hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen
    oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.

    Weitere Informationen:

    Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen
    52311) verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Insolvenzen, Gewerbeanzeigen
    Telefon: +49 611 75 4592
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6097239
    OTS: Statistisches Bundesamt




