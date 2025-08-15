9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Neugründungen insgesamt steigen um 4,6 %

- Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+6,6 %)

- Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,6 %



Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland rund 67 600 Betriebe gegründet, deren

Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung

schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das

9,4 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Halbjahr 2024. Gleichzeitig

stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer

wirtschaftlicher Bedeutung um 6,6 % auf rund 51 800.





Insgesamt 325 300 Neugründungen und 246 900 vollständige Gewerbeaufgaben



Die Neugründungen von Gewerben waren im 1. Halbjahr 2025 mit insgesamt rund 325

300 um 4,6 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der

Gewerbeanmeldungen stieg um 3,4 % auf rund 386 600. Zu den Gewerbeanmeldungen

zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum

Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel

Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.



Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. Halbjahr 2025 mit rund 246

900 um 1,6 % höher als im 1. Halbjahr 2024. Die Gesamtzahl der

Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund 304 700. Neben Gewerbeaufgaben zählen

dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt),

Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.



Methodische Hinweise:



Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb

durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit

(Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von

natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen

hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen

oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.



