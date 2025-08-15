    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert / Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und Baugewerbe werden durch Anstiege in den Dienstleistungsbereichen weitgehend ausgeglichen

    WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 2. Quartal 2025

    0,0 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)

    +0,4 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)

    0,0 % zum Vorjahresquartal

    Im 2. Quartal 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland
    erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
    (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal
    saisonbereinigt unwesentlich um 7 000 Personen (0,0 %). Im 1. Quartal 2025 war
    die saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht um 17 000 Personen (0,0 %)
    angestiegen.

    Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2.
    Quartal 2025 gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 198 000 Personen oder 0,4 %. Ein
    solcher Anstieg der Erwerbstätigkeit im 2. Quartal eines Jahres ist saisonal
    üblich. Im Jahr 2025 fiel die Zunahme allerdings deutlich schwächer aus als im
    Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+266 000 Personen; +0,6 %).

    Erwerbstätigkeit auf dem Vorjahresniveau

    Verglichen mit dem 2. Quartal 2024 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2.
    Quartal 2025 geringfügig um 10 000 Personen (0,0 %). Der Beschäftigungsanstieg
    im Vorjahresvergleich hatte seinen Höhepunkt nach der Corona-Krise im 2. Quartal
    2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der Beschäftigungszuwachs immer
    weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das Vorjahresniveau nur noch um 40 000
    Personen (+0,1 %) überschritten worden.

    Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen

    Während im 2. Quartal 2025 die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal
    in den Dienstleistungsbereichen wuchs (+178 000 Personen; +0,5 %), sank die
    Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche um insgesamt 168 000
    Personen (-1,5 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der
    Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister,
    Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs
    kräftig um 225 000 Personen (+1,9 %). Die absolut zweitgrößte, aber ungleich
    geringere Zunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 2. Quartal 2025
    verzeichnete der Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und
    Interessenvertretungen) mit +24 000 Personen (+0,8 %). Im Bereich Finanz- und
    Versicherungsdienstleister war ein Plus von 19 000 Personen (+1,8 %) zu
    verzeichnen. Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl der
    Erwerbstätigen weiter, und zwar um 4 000 Personen (-0,3 %). Hier war im 3.
    Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltende
    Beschäftigungsaufbau zu Ende gegangen. Im Bereich Handel, Verkehr und
