Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert / Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und Baugewerbe werden durch Anstiege in den Dienstleistungsbereichen weitgehend ausgeglichen

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 2. Quartal 2025



0,0 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)



+0,4 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorjahresquartal





Im 2. Quartal 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartalsaisonbereinigt unwesentlich um 7 000 Personen (0,0 %). Im 1. Quartal 2025 wardie saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht um 17 000 Personen (0,0 %)angestiegen.Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2.Quartal 2025 gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 198 000 Personen oder 0,4 %. Einsolcher Anstieg der Erwerbstätigkeit im 2. Quartal eines Jahres ist saisonalüblich. Im Jahr 2025 fiel die Zunahme allerdings deutlich schwächer aus als imDurchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+266 000 Personen; +0,6 %).Erwerbstätigkeit auf dem VorjahresniveauVerglichen mit dem 2. Quartal 2024 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2.Quartal 2025 geringfügig um 10 000 Personen (0,0 %). Der Beschäftigungsanstiegim Vorjahresvergleich hatte seinen Höhepunkt nach der Corona-Krise im 2. Quartal2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der Beschäftigungszuwachs immerweiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das Vorjahresniveau nur noch um 40 000Personen (+0,1 %) überschritten worden.Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen DienstleistungsbereichenWährend im 2. Quartal 2025 die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartalin den Dienstleistungsbereichen wuchs (+178 000 Personen; +0,5 %), sank dieErwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche um insgesamt 168 000Personen (-1,5 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb derDienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister,Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchskräftig um 225 000 Personen (+1,9 %). Die absolut zweitgrößte, aber ungleichgeringere Zunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 2. Quartal 2025verzeichnete der Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände undInteressenvertretungen) mit +24 000 Personen (+0,8 %). Im Bereich Finanz- undVersicherungsdienstleister war ein Plus von 19 000 Personen (+1,8 %) zuverzeichnen. Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl derErwerbstätigen weiter, und zwar um 4 000 Personen (-0,3 %). Hier war im 3.Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltendeBeschäftigungsaufbau zu Ende gegangen. Im Bereich Handel, Verkehr und