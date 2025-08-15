VSB nimmt einen der größten Repowering-Windparks Europas in Betrieb - Sechsfache Leistung stärkt Energiewirtschaft
Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die VSB Gruppe hat heute den vollständig
repowerten Windpark Elster in Betrieb genommen. 16 neue Windräder mit insgesamt
105,6 MW ersetzen 50 Altanlagen. Der Stromertrag steigt von 36 auf 235
Gigawattstunden pro Jahr.
Der Windpark Elster steht nicht nur für technologische Weiterentwicklung,
sondern sendet auch ein industriepolitisch wichtiges Signal in einer Phase des
Umbruchs: Laut Bundesrechnungshof droht Deutschland auch 2025 seine Klimaziele
zu verfehlen. Das Repowering-Projekt zeigt, wie die Energiewende trotz
politischer und regulatorischer Hürden konkret vorangebracht werden kann - durch
den intelligenten Umbau bestehender Standorte und Investitionen in vorhandene
Infrastruktur.
Repowering: Vom Nischenthema zum Milliardenmarkt
Repowering entwickelt sich zu einem stark wachsenden Marktsegment mit enormem
Investitionspotenzial: Bis 2030 erreichen Windenergieanlagen mit einer
Gesamtleistung von rund 18 GW das Ende ihrer EEG-Förderung. Auf Basis
konservativer Investitionskosten von 1,6 Millionen Euro pro Megawatt ergibt sich
ein Marktvolumen von knapp 30 Milliarden Euro.
"Europa steht vor einem Erneuerungszyklus: Tausende Windenergieanlagen erreichen
das Ende ihrer Wirtschaftlichkeit - und bergen enormes ungenutztes Potenzial.
Die Antwort auf geopolitische Abhängigkeiten liegt in der intelligenten Nutzung
vorhandener Strukturen", sagt Dr. Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe . "Das
Repowering-Projekt Elster zeigt, wie gezielte Investitionen in den Bestand die
Energieversorgung stabilisieren und den Industriestandort Europa langfristig
stärken."
Technologieeinsatz mit Weitblick - Bestandsflächen neu gedacht
Die modernen Anlagen erreichen mit je 6,6 MW ein Vielfaches der alten Windräder,
reduzieren zugleich die genutzte Fläche um ein Drittel und vermeiden im
Vergleich zu fossilen Energieträgern jährlich rund 180.000 Tonnen CO?.
"Seit über 25 Jahren begleiten wir den Standort. 2021 und 2022 haben wir die
alten Anlagen rückgebaut. Diese können größtenteils weiterverwendet oder als
Quelle für Ersatzkomponenten genutzt werden", erläutert Thomas Winkler,
Geschäftsführer der planenden und bauausführenden VSB Deutschland . "Heute zeigt
der Standort, wie man Altflächen zukunftsfähig macht - effizient, ökologisch und
wirtschaftlich sinnvoll."
Infrastrukturfinanzierung im Wandel: Projektfinanzierung als Wachstumsfeld
LBBW und DZ BANK finanzierten das Projekt gemeinsam mit einem Gesamtvolumen von
211 Millionen Euro. 175 Millionen Euro davon als langfristige Darlehen mit einer
Laufzeit von ca. 20 Jahren.
Infrastrukturfinanzierung im Wandel: Projektfinanzierung als Wachstumsfeld
LBBW und DZ BANK finanzierten das Projekt gemeinsam mit einem Gesamtvolumen von
211 Millionen Euro. 175 Millionen Euro davon als langfristige Darlehen mit einer
Laufzeit von ca. 20 Jahren.
