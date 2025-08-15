    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRichter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt AktievorwärtsNachrichten zu Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyRt
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    VSB nimmt einen der größten Repowering-Windparks Europas in Betrieb - Sechsfache Leistung stärkt Energiewirtschaft

    Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die VSB Gruppe hat heute den vollständig
    repowerten Windpark Elster in Betrieb genommen. 16 neue Windräder mit insgesamt
    105,6 MW ersetzen 50 Altanlagen. Der Stromertrag steigt von 36 auf 235
    Gigawattstunden pro Jahr.

    Der Windpark Elster steht nicht nur für technologische Weiterentwicklung,
    sondern sendet auch ein industriepolitisch wichtiges Signal in einer Phase des
    Umbruchs: Laut Bundesrechnungshof droht Deutschland auch 2025 seine Klimaziele
    zu verfehlen. Das Repowering-Projekt zeigt, wie die Energiewende trotz
    politischer und regulatorischer Hürden konkret vorangebracht werden kann - durch
    den intelligenten Umbau bestehender Standorte und Investitionen in vorhandene
    Infrastruktur.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt!
    Short
    11.211,97€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    9.317,66€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 8,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Repowering: Vom Nischenthema zum Milliardenmarkt

    Repowering entwickelt sich zu einem stark wachsenden Marktsegment mit enormem
    Investitionspotenzial: Bis 2030 erreichen Windenergieanlagen mit einer
    Gesamtleistung von rund 18 GW das Ende ihrer EEG-Förderung. Auf Basis
    konservativer Investitionskosten von 1,6 Millionen Euro pro Megawatt ergibt sich
    ein Marktvolumen von knapp 30 Milliarden Euro.

    "Europa steht vor einem Erneuerungszyklus: Tausende Windenergieanlagen erreichen
    das Ende ihrer Wirtschaftlichkeit - und bergen enormes ungenutztes Potenzial.
    Die Antwort auf geopolitische Abhängigkeiten liegt in der intelligenten Nutzung
    vorhandener Strukturen", sagt Dr. Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe . "Das
    Repowering-Projekt Elster zeigt, wie gezielte Investitionen in den Bestand die
    Energieversorgung stabilisieren und den Industriestandort Europa langfristig
    stärken."

    Technologieeinsatz mit Weitblick - Bestandsflächen neu gedacht

    Die modernen Anlagen erreichen mit je 6,6 MW ein Vielfaches der alten Windräder,
    reduzieren zugleich die genutzte Fläche um ein Drittel und vermeiden im
    Vergleich zu fossilen Energieträgern jährlich rund 180.000 Tonnen CO?.

    "Seit über 25 Jahren begleiten wir den Standort. 2021 und 2022 haben wir die
    alten Anlagen rückgebaut. Diese können größtenteils weiterverwendet oder als
    Quelle für Ersatzkomponenten genutzt werden", erläutert Thomas Winkler,
    Geschäftsführer der planenden und bauausführenden VSB Deutschland . "Heute zeigt
    der Standort, wie man Altflächen zukunftsfähig macht - effizient, ökologisch und
    wirtschaftlich sinnvoll."

    Infrastrukturfinanzierung im Wandel: Projektfinanzierung als Wachstumsfeld

    LBBW und DZ BANK finanzierten das Projekt gemeinsam mit einem Gesamtvolumen von
    211 Millionen Euro. 175 Millionen Euro davon als langfristige Darlehen mit einer
    Laufzeit von ca. 20 Jahren.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VSB nimmt einen der größten Repowering-Windparks Europas in Betrieb - Sechsfache Leistung stärkt Energiewirtschaft Die VSB Gruppe hat heute den vollständig repowerten Windpark Elster in Betrieb genommen. 16 neue Windräder mit insgesamt 105,6 MW ersetzen 50 Altanlagen. Der Stromertrag steigt von 36 auf 235 Gigawattstunden pro Jahr. Der Windpark Elster steht nicht …