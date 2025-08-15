VSB nimmt einen der größten Repowering-Windparks Europas in Betrieb - Sechsfache Leistung stärkt Energiewirtschaft

Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die VSB Gruppe hat heute den vollständig

repowerten Windpark Elster in Betrieb genommen. 16 neue Windräder mit insgesamt

105,6 MW ersetzen 50 Altanlagen. Der Stromertrag steigt von 36 auf 235

Gigawattstunden pro Jahr.



Der Windpark Elster steht nicht nur für technologische Weiterentwicklung,

sondern sendet auch ein industriepolitisch wichtiges Signal in einer Phase des

Umbruchs: Laut Bundesrechnungshof droht Deutschland auch 2025 seine Klimaziele

zu verfehlen. Das Repowering-Projekt zeigt, wie die Energiewende trotz

politischer und regulatorischer Hürden konkret vorangebracht werden kann - durch

den intelligenten Umbau bestehender Standorte und Investitionen in vorhandene

Infrastruktur.





