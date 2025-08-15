    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal von 105 auf 118 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Umsetzung der Unternehmensziele im Bereich der Windkraftanlagen an Land (Onshore) und stelle sich auf operativen Verlust im Offshore-Bereich ein, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das zweite Halbjahr dürfte für die Dänen insgesamt besser verlaufen, auch wenn es noch Risiken gebe./la/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 15,55EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: John Kim
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 118
    Kursziel alt: 105
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


