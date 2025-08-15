DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal von 105 auf 118 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Umsetzung der Unternehmensziele im Bereich der Windkraftanlagen an Land (Onshore) und stelle sich auf operativen Verlust im Offshore-Bereich ein, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das zweite Halbjahr dürfte für die Dänen insgesamt besser verlaufen, auch wenn es noch Risiken gebe./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 15,55EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: John Kim

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 105

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m

