H&R: Überraschende Geschäftszahlen für 1. Halbjahr 2025 bestätigt!
Das erste Halbjahr 2025 zeigt ein gemischtes Bild der finanziellen Entwicklung. Der Umsatz verzeichnete einen leichten Rückgang auf 653,1 Mio. EUR, während das EBITDA geringfügig auf 40,1 Mio. EUR sank. Das Konzernergebnis der Aktionäre fiel drastisch auf 0,3 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist die signifikante Verbesserung des operativen Cashflows auf 24,6 Mio. EUR und der Anstieg des Free Cashflows auf 5,1 Mio. EUR. Die Erwartungsspanne für das Gesamtjahr liegt zwischen 77,0 Mio. und 90,0 Mio. EUR.
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt EUR 653,1 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu EUR 675,6 Mio. im ersten Halbjahr 2024
- EBITDA liegt bei EUR 40,1 Mio., leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 41,1 Mio.
- Konzernergebnis der Aktionäre beträgt EUR 0,3 Mio., deutlich niedriger als die EUR 2,8 Mio. im Vorjahr
- Operativer Cashflow verbessert sich auf EUR 24,6 Mio. im Vergleich zu EUR 5,5 Mio. im Vorjahr
- Free Cashflow steigt auf EUR 5,1 Mio. gegenüber einem negativen Wert von EUR -18,5 Mio. im Vorjahr
- Erwartungsspanne für das Gesamtjahr 2025 wird auf EUR 77,0 Mio. bis EUR 90,0 Mio. präzisiert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei H&R ist am 15.08.2025.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im Plus.
ISIN:DE000A2E4T77WKN:A2E4T7
