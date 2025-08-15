105 0 Kommentare H&R: Überraschende Geschäftszahlen für 1. Halbjahr 2025 bestätigt!

Das erste Halbjahr 2025 zeigt ein gemischtes Bild der finanziellen Entwicklung. Der Umsatz verzeichnete einen leichten Rückgang auf 653,1 Mio. EUR, während das EBITDA geringfügig auf 40,1 Mio. EUR sank. Das Konzernergebnis der Aktionäre fiel drastisch auf 0,3 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist die signifikante Verbesserung des operativen Cashflows auf 24,6 Mio. EUR und der Anstieg des Free Cashflows auf 5,1 Mio. EUR. Die Erwartungsspanne für das Gesamtjahr liegt zwischen 77,0 Mio. und 90,0 Mio. EUR.

