    Trump führt Staatskapitalismus ein - und China mit miesen Daten!

    Donald Trump führt den Staatskapitalismus ein - und damit werden die USA China immer ähnlicher! Sprach man früher von einer Konkurrenz der Systeme zwischen den USA und China, so ist das mit Trump nur noch eine strategisc

    Donald Trump führt den Staatskapitalismus ein - und damit werden die USA China immer ähnlicher! Sprach man früher von einer Konkurrenz der Systeme zwischen den USA und China, so ist das mit Trump nur noch eine strategische Konkurrenz - weswegen der US-Präsident ja stets betont, dass er sich sehr gut mit Xi Jinping verstehen würde! Die Trump-Regierung will Anteile am strauchelnden US-Chip-Konzern Intel übernehmen, zuvor waren erstmals "Export-Zölle" gegen amerikanische Firmen verhängt worden (Nvidia und AMD). Das alles ist keine wirklich freie Wirtschaft mehr in den USA - und die Folgen werden sich in einem Niedergang der Wirtschaft zeigen. So wie in China, wo die immer stärkere Kontrolle der Wirtschaft und die Bevorzugung von (besonders gut kontrollierbaren) Staatsfirmen zu immer mieseren Wirtschafsdaten fürhrt..

    Hinweise aus Video:

    1. China: Konjunktur bremst wegen Handelskrieg deutlich ab

    2. Trump-Putin-Treffen: DAX-Anleger hoffen auf Kursfeuerwerk

     

    Das Video "Trump führt Staatskapitalismus ein - und China mit miesen Daten! " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
