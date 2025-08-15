Trump führt Staatskapitalismus ein - und China mit miesen Daten!

Donald Trump führt den Staatskapitalismus ein - und damit werden die USA China immer ähnlicher! Sprach man früher von einer Konkurrenz der Systeme zwischen den USA und China, so ist das mit Trump nur noch eine strategische Konkurrenz - weswegen der US-Präsident ja stets betont, dass er sich sehr gut mit Xi Jinping verstehen würde! Die Trump-Regierung will Anteile am strauchelnden US-Chip-Konzern Intel übernehmen, zuvor waren erstmals "Export-Zölle" gegen amerikanische Firmen verhängt worden (Nvidia und AMD). Das alles ist keine wirklich freie Wirtschaft mehr in den USA - und die Folgen werden sich in einem Niedergang der Wirtschaft zeigen. So wie in China, wo die immer stärkere Kontrolle der Wirtschaft und die Bevorzugung von (besonders gut kontrollierbaren) Staatsfirmen zu immer mieseren Wirtschafsdaten fürhrt..

1. China: Konjunktur bremst wegen Handelskrieg deutlich ab

2. Trump-Putin-Treffen: DAX-Anleger hoffen auf Kursfeuerwerk

