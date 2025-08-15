Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,18 Prozent auf 129,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,73 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch eine optimistische Stimmung an den Aktienmärkten. Die Finanzmärkte schauen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. "Große Aufmerksamkeit wird heute dem Treffen von Trump und Putin in Alaska zugewendet werden, mit konkreten Beschlüssen wird aber nicht gerechnet, dementsprechend dürften auch hier die Marktauswirkungen überschaubar bleiben", erwarten Experten der Dekabank.

Vor dem Gipfel werden in den USA eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht. "Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Einzelhandelsumsätze, der Empire State Index und das Verbrauchervertrauen auf eine Verschlechterung des Wachstumsumfelds hindeuten werden", schreiben Experten der Commerzbank. Am Vortag hatten deutlich gestiegene US-Erzeugerpreise die Zinssenkungserwartungen gedämpft und die Anleihekurse belastet. Die Commerzbank erwartet im September weiterhin einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkten./jsl/jkr



