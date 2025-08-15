    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chip-Aktie

    1529 Aufrufe 1529 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Nvidia – Das ist der neue Star am Chiphimmel

    Der wenig bekannte Chiphersteller SiTime könnte laut UBS der nächste große Name im Halbleiter-Universum werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Chip-Aktie - Nicht Nvidia – Das ist der neue Star am Chiphimmel
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Analyst Timothy Arcuri nahm die Beobachtung des Unternehmens mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 260 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    250,61€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 13,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    215,89€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Arcuri sieht SiTime als führendes Unternehmen im Bereich der Präzisions-Timing-Technologie – in der Halbleiterindustrie bezeichnet dies Geräte, die Signale erzeugen und steuern, welche für elektronische Schaltungen benötigt werden. Diese sind entscheidend für Betrieb, Datenübertragung und andere Funktionen in Halbleitern.

    "Mit neuen, auf Silizium basierenden Lösungen verändert SiTime den Timing-Markt – das Herzschlag-System der Elektronikwelt – und wir glauben, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren eines der am schnellsten wachsenden im gesamten Halbleitersektor sein wird, teilweise getrieben durch KI", schreibt Arcuri in einer Mitteilung an Kunden.

    Und weiter heißt es: "SiTimes Führungsrolle im MEMS-Timing-Markt hat zu Designaufträgen bei Apple und Nvidia geführt, die unserer Meinung nach Treiber für ein Umsatzwachstum sein werden."

    SiTime Corporation

    +1,43 %
    +14,03 %
    +8,52 %
    +12,44 %
    +70,10 %
    +67,23 %
    +244,83 %
    +1.133,19 %
    ISIN:US82982T1060WKN:A2PUK4

    Laut Arcuri dürfte einer der größten Wachstumstreiber für SiTime aus der Partnerschaft mit Apple resultieren.

    Apple hat SiTime in diesem Jahr zum exklusiven Lieferanten von MEMS-Oszillatoren (mikroelektromechanische Systeme) für sein eigenes Modem gemacht – und damit herkömmliche Quarz-Oszillatoren ersetzt. MEMS-Oszillatoren sind kleiner, energieeffizienter und präziser als Quarzvarianten und lassen sich direkt in Chips integrieren.

    "Diese Chance ist so groß, dass sie unserer Einschätzung nach nahezu das gesamte zusätzliche Umsatzwachstum der Wall Street bis 2026 erklären könnte", sagte Arcuri mit Blick auf die Apple-Partnerschaft. "SiTime ist der einzige MEMS-Timing-Anbieter der Branche, der ein komplettes Portfolio für System-Timing-Anwendungen bietet – und einzigartig darin, MEMS-, Analog- und Subsystem-Know-how zu kombinieren, um Timing-Systeme zu entwickeln, die es bisher nicht gibt."

    Die Aktie von SiTime legte bereits Anfang des Jahres zu, nachdem bekannt wurde, dass ihre Oszillatoren im iPhone 16e verbaut werden. Diese finden sich auch in weiteren Apple-Produkten, etwa dem Apple Pencil Pro.

    Darüber hinaus sieht Arcuri in SiTime einen herausragenden KI-Profiteur mit großem Wachstumspotenzial:

    "Neben einer starken und wachsenden Position von Apple ist das Unternehmen auch unter seinen Mitbewerbern in seiner Marktkapitalisierungsklasse einzigartig, da es in hohem Maße von KI profitiert, die unserer Schätzung nach bis 2027 35 Prozent des Umsatzes ausmachen könnte", so der Analyst.

    SiTime wird nur von wenigen Analysten beobachtet, aber die Mehrheit ist optimistisch. Laut LSEG-Daten stufen fünf der sieben Analysten die Papiere als Buy oder Strong Buy ein.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 163,42$, was einem Rückgang von -10,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chip-Aktie Nicht Nvidia – Das ist der neue Star am Chiphimmel Der wenig bekannte Chiphersteller SiTime könnte laut UBS der nächste große Name im Halbleiter-Universum werden.