Nicht Nvidia – Das ist der neue Star am Chiphimmel

Analyst Timothy Arcuri nahm die Beobachtung des Unternehmens mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 260 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht.

Arcuri sieht SiTime als führendes Unternehmen im Bereich der Präzisions-Timing-Technologie – in der Halbleiterindustrie bezeichnet dies Geräte, die Signale erzeugen und steuern, welche für elektronische Schaltungen benötigt werden. Diese sind entscheidend für Betrieb, Datenübertragung und andere Funktionen in Halbleitern.

"Mit neuen, auf Silizium basierenden Lösungen verändert SiTime den Timing-Markt – das Herzschlag-System der Elektronikwelt – und wir glauben, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren eines der am schnellsten wachsenden im gesamten Halbleitersektor sein wird, teilweise getrieben durch KI", schreibt Arcuri in einer Mitteilung an Kunden.

Und weiter heißt es: "SiTimes Führungsrolle im MEMS-Timing-Markt hat zu Designaufträgen bei Apple und Nvidia geführt, die unserer Meinung nach Treiber für ein Umsatzwachstum sein werden."

Laut Arcuri dürfte einer der größten Wachstumstreiber für SiTime aus der Partnerschaft mit Apple resultieren.

Apple hat SiTime in diesem Jahr zum exklusiven Lieferanten von MEMS-Oszillatoren (mikroelektromechanische Systeme) für sein eigenes Modem gemacht – und damit herkömmliche Quarz-Oszillatoren ersetzt. MEMS-Oszillatoren sind kleiner, energieeffizienter und präziser als Quarzvarianten und lassen sich direkt in Chips integrieren.

"Diese Chance ist so groß, dass sie unserer Einschätzung nach nahezu das gesamte zusätzliche Umsatzwachstum der Wall Street bis 2026 erklären könnte", sagte Arcuri mit Blick auf die Apple-Partnerschaft. "SiTime ist der einzige MEMS-Timing-Anbieter der Branche, der ein komplettes Portfolio für System-Timing-Anwendungen bietet – und einzigartig darin, MEMS-, Analog- und Subsystem-Know-how zu kombinieren, um Timing-Systeme zu entwickeln, die es bisher nicht gibt."

Die Aktie von SiTime legte bereits Anfang des Jahres zu, nachdem bekannt wurde, dass ihre Oszillatoren im iPhone 16e verbaut werden. Diese finden sich auch in weiteren Apple-Produkten, etwa dem Apple Pencil Pro.

Darüber hinaus sieht Arcuri in SiTime einen herausragenden KI-Profiteur mit großem Wachstumspotenzial:

"Neben einer starken und wachsenden Position von Apple ist das Unternehmen auch unter seinen Mitbewerbern in seiner Marktkapitalisierungsklasse einzigartig, da es in hohem Maße von KI profitiert, die unserer Schätzung nach bis 2027 35 Prozent des Umsatzes ausmachen könnte", so der Analyst.

SiTime wird nur von wenigen Analysten beobachtet, aber die Mehrheit ist optimistisch. Laut LSEG-Daten stufen fünf der sieben Analysten die Papiere als Buy oder Strong Buy ein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion