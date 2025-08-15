Lanxess - Aktie geht steil - 15.08.2025

Die Lanxess Aktie konnte bisher um +4,91 % auf 25,21€ zulegen. Das sind +1,18 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten Verluste von -12,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -1,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,68 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,07 % 1 Monat -3,65 % 3 Monate -12,95 % 1 Jahr +9,72 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.