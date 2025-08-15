    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChocoladefabriken Lindt & Spruengli AktievorwärtsNachrichten zu Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

    Lindt & Sprüngli erwägt Produktion von Schokoladenhasen in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Lindt plant US-Produktion für Osterhasen wegen Zöllen.
    • Investitionen von bis zu 10 Millionen US-Dollar angedacht.
    • Produktion für Kanada könnte nach Europa verlagert werden.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli könnte laut Bloomberg die Produktion seiner goldverpackten Osterhasen in die USA verlagern, um die von der Trump-Administration verhängten Importzölle zu umgehen. Die Produktion für den kanadischen Markt könnte dafür nach Europa wandern.

    Der Plan würde Investitionen von bis zu 10 Millionen US-Dollar umfassen, um auch Hasen, Weihnachtsmänner und andere Hohlfiguren aus Schokolade in den USA herzustellen, zitierte die Nachrichtenagentur am Freitag Insider. Diese werden heute in Deutschland produziert, würden also einem Importzoll von 15 Prozent unterliegen.

    Lindt & Sprüngli erwäge außerdem, die Produktion für den kanadischen Markt vom Werk in Boston auf europäische Standorte zu verlagern, um Vergeltungszölle zu vermeiden, die Kanada gegen die USA verhängt habe.

    Das Unternehmen lehnte laut Bloomberg eine Stellungnahme zu den konkreten Plänen ab. "Wir evaluieren derzeit verschiedene Optionen, wie wir mit den Zöllen künftig umgehen", hatte Lindt & Sprüngli kurz nach dem 1. August gegenüber AWP verlauten lassen./ra/hr/AWP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 122.400 auf Lang & Schwarz (15. August 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 16,40 Mrd..

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1.500,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.




