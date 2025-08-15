Lindt & Sprüngli erwägt Produktion von Schokoladenhasen in den USA

Der Plan würde Investitionen von bis zu 10 Millionen US-Dollar umfassen, um auch Hasen, Weihnachtsmänner und andere Hohlfiguren aus Schokolade in den USA herzustellen, zitierte die Nachrichtenagentur am Freitag Insider. Diese werden heute in Deutschland produziert, würden also einem Importzoll von 15 Prozent unterliegen.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli könnte laut Bloomberg die Produktion seiner goldverpackten Osterhasen in die USA verlagern, um die von der Trump-Administration verhängten Importzölle zu umgehen. Die Produktion für den kanadischen Markt könnte dafür nach Europa wandern.

Lindt & Sprüngli erwäge außerdem, die Produktion für den kanadischen Markt vom Werk in Boston auf europäische Standorte zu verlagern, um Vergeltungszölle zu vermeiden, die Kanada gegen die USA verhängt habe.

Das Unternehmen lehnte laut Bloomberg eine Stellungnahme zu den konkreten Plänen ab. "Wir evaluieren derzeit verschiedene Optionen, wie wir mit den Zöllen künftig umgehen", hatte Lindt & Sprüngli kurz nach dem 1. August gegenüber AWP verlauten lassen./ra/hr/AWP/jha

