    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Erreichen der Jahresprognose erfordere einen weiteren Anstieg der Profitabilität, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies wolle das Management des Leasinganbieters durch eine kontinuierliche Steigerung des Betriebsergebnisses, diszipliniertes Kostenmanagement und eine verbesserte Schadenvorsorge erreichen. Im Rahmen der Telefonkonferenz habe es einige konstruktive Botschaften gegeben./tih/mis

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mengxian Sun
    Analysiertes Unternehmen: Grenke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



