ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 46 Euro
- Warburg Research stuft Fuchs SE von "Hold" auf "Buy"
- Kursziel bleibt bei 46 Euro, negative Reaktion übertrieben
- Schmierstoffhersteller senkt Kosten, Gewinne sollten steigen
(Im 3. Satz muss es Schmierstoffhersteller rpt Schmierstoffhersteller heißen.)
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs SE nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 46 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller trete auf die Kostenbremse, was positiv auf die Gewinne im restlichen Jahresverlauf wirken sollte. Zudem sollte das zweite Quartal den Tiefpunkt der Profitabilität in der Geschäftsregion Americas gesehen haben. Auch könnte sich das Unternehmensziel für den freien Finanzmittelfluss (FCF) 2025 als zu vorsichtig erweisen./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 41,66 auf Tradegate (15. August 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,36 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+34,62 % bedeutet.
