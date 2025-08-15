Warburg Research hebt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 41,66 auf Tradegate (15. August 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,36 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+34,62 % bedeutet.