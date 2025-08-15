UBS stuft Hellofresh auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach einer Telefonkonferenz anlässlich des gekappten Jahresausblicks von 8,80 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kostendisziplin des Essenslieferdienstes sei zwar beeindruckend und die aktuelle Profitabilität sowie der freie Cashflow seien im Vergleich zur Branche beträchtlich, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solange sich aber die Umsatzerlöse nicht stabilisieren, sei eine bedeutende Neubewertung der Aktien unwahrscheinlich./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 7,266EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,60
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,60
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte