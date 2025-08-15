    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    UBS stuft Hellofresh auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach einer Telefonkonferenz anlässlich des gekappten Jahresausblicks von 8,80 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kostendisziplin des Essenslieferdienstes sei zwar beeindruckend und die aktuelle Profitabilität sowie der freie Cashflow seien im Vergleich zur Branche beträchtlich, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solange sich aber die Umsatzerlöse nicht stabilisieren, sei eine bedeutende Neubewertung der Aktien unwahrscheinlich./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 7,266EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 7,60
    Kursziel alt: 8,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener Wert
