Tepper & Soros reißen sich um Nvidia – Käufe explodieren!

Beide Fonds nutzten die Gelegenheit auch für Käufe bei UnitedHealth, dessen Kurs nachbörslich zweistellig anzog, seit Jahresbeginn jedoch 46,3 Prozent im Minus liegt. Appaloosa stockte hier um 1.300 Prozent auf 2,45 Millionen Aktien im Wert von 764,3 Millionen US-Dollar auf. Soros kaufte 28.900 weitere Papiere. Auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway hatte zuletzt eine neue Beteiligung an UnitedHealth gemeldet .

Soros Fund Management und Appaloosa Management haben im zweiten Quartal massiv ihre Nvidia-Beteiligungen aufgestockt. Der Chiphersteller gilt als zentraler Profiteur des KI-Booms. Soros erhöhte seinen Bestand – einschließlich Optionen – um mehr als 1.600 Prozent auf 990.292 Aktien. Appaloosa steigerte seine Position um 483 Prozent auf 1,75 Millionen Aktien im Wert von 276,5 Millionen US-Dollar. Die Nvidia-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 35,5 Prozent im Plus.

David Tepper, Gründer von Appaloosa, eröffnete zudem eine neue Intel-Position im Wert von 179,2 Millionen US-Dollar. Die Aktie sprang am Donnerstag um mehr als 7 Prozent, nachdem Bloomberg berichtet hatte, die US-Regierung erwäge eine Beteiligung zur Förderung heimischer Chipproduktion. Präsident Trump hatte zuvor Intel-Chef Lip-Bu Tan wegen angeblicher China-Verbindungen kritisiert, nahm diese Vorwürfe jedoch nach einem Treffen zurück. Intel hat 2025 bislang 19 Prozent zugelegt, nach einem schwachen Vorjahr.

Tepper erhöhte außerdem sein Engagement in Taiwan Semiconductor um mehr als 279 Prozent und verdoppelte seine Beteiligung an Micron Technology. Reduziert wurden dagegen die Bestände an Meta Platforms und Alphabet um jeweils über 25 Prozent.

Soros baute neben Nvidia auch seine Beteiligungen an Broadcom und Fiserv deutlich aus, investierte in ETFs wie den iShares MSCI South Korea und den VanEck Semiconductor ETF und stieg aus Core Scientific, dem iShares MSCI Brazil ETF und Yum China aus. Dagegen verringerte er unter anderem seine Positionen in Taiwan Semiconductor und Boston Scientific deutlich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



