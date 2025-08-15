    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen für das zweite Quartal von 76 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe in unsicheren Zeiten solide Resultate erzielt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Geschäftsperspektiven seien gut./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 51,80EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 76
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



