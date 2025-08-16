SAP und Co: Europas Software-Giganten gefangen im Abwärtsstrudel!

Auch andere große Technologie- und Datenanbieter wie LSEG , Sage und Capgemini verzeichneten seit Mitte Juli zweistellige Kursverluste. Dabei hatten gerade diese Aktien zuletzt stark vom europäischen Investoreninteresse profitiert – mangels heimischer KI-Entwickler galten sie als indirekte Profiteure des KI-Booms in den USA.

Besonders Softwarewerte wie SAP und Dassault Systèmes gerieten in dieser Woche stark unter Druck, nachdem bereits der US-Konkurrent Adobe von Melius Research abgestuft worden war.

Der Stimmungsumschwung kam nicht zufällig

OpenAI präsentierte vergangene Woche sein neues GPT-5-Modell, das deutlich leistungsfähiger ist als frühere Versionen. Kurz zuvor hatte Anthropic eine auf Finanzdienstleistungen zugeschnittene Version seines Claude-Modells veröffentlicht.

Kunal Kothari, Fondsmanager bei Aviva Investors, sieht darin ein direktes Risiko für Geschäftsmodelle wie die der London Stock Exchange Group:

"Jede neue Version ist um ein Vielfaches leistungsfähiger als die vorherige. Der Markt denkt nun: Moment mal, das stellt dieses Geschäftsmodell in Frage."

Während Leitindizes wie der FTSE 100 und der Stoxx 600 seit Mitte Juli leicht zulegten, verloren viele der KI-Anwender zweistellig. Anleger reagierten empfindlich, da die Bewertungen hoch sind. SAP wird beispielsweise mit dem 45-Fachen des Gewinns gehandelt.

Trotz der Abverkäufe gibt es Stimmen, die langfristig Chancen sehen. Steve Wreford von Lazard Asset Management betont, dass Softwareunternehmen mit tief in Kundenprozesse integrierten Anwendungen oder schwer zu replizierenden proprietären Daten im Vorteil bleiben.

Paddy Flood von Schroders hält vor allem Unternehmensanwendungen für weniger gefährdet, da ihre Ersetzung komplex sei und Vertrauen in den Anbieter entscheidend bleibe.

Kothari verweist auf Beispiele wie Experian oder Sage, deren Daten und Systeme für Finanzinstitute und Geschäftskunden unverzichtbar seien. Allerdings warnt er, dass Daten allein künftig nicht mehr ausreichen könnten, um einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Für Anleger könnte der Kursrückgang eine Gelegenheit sein, die künftigen Gewinner zu identifizieren. "Einige der betroffenen Unternehmen werden KI tatsächlich als Chance und Rückenwind nutzen können", sagte Bernie Ahkong von UBS O’Connor. Doch wie lange der Markt Geduld hat, bleibt ungewiss. Bereits zu Jahresbeginn warnten Investoren, dass Firmen ihre KI-Investitionen bald in messbare Renditen umwandeln müssen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



