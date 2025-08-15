    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen für das zweite Quartal von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr habe enttäuscht und der Jahresausblick sei erwartungsgemäß gesenkt worden, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 25,02EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Oliver Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 28,50
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


