WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen für das zweite Quartal von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr habe enttäuscht und der Jahresausblick sei erwartungsgemäß gesenkt worden, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 25,02EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



