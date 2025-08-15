    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    WARBURG RESEARCH stuft Nagarro auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts des aktuellen Konjunkturumfeldes habe der IT-Konzern eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht seine Gesamtjahreserwartungen untermauert./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 52,30EUR auf Tradegate (15. August 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Wolf
    Analysiertes Unternehmen: Nagarro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



