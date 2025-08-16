Trump plant Atomreaktor auf dem Mond – Diese Aktie könnte profitieren!

Die Pläne von Donald Trump, bis 2030 einen Kernreaktor auf der Mondoberfläche zu stationieren, könnten dem US-Unternehmen BWX Technologies neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Laut einer aktuellen Analyse der Bank of America gehört das Unternehmen zu den möglichen Hauptprofiteuren dieser ambitionierten Weltraumstrategie.

BWX Technologies, einst unter dem Namen Babcock & Wilcox bekannt und seit einer Restrukturierung 2015 eigenständig am Markt, ist vor allem als Lieferant von Kernreaktoren für die U.S. Navy bekannt. Das Unternehmen beliefert U-Boote der Virginia- und Columbia-Klasse sowie Flugzeugträger der Ford-Klasse mit hochspezialisierten Reaktoren. Zudem produziert BWXT Komponenten für den zivilen Atomkraftsektor in den USA.

Das bestehende Geschäft läuft so solide, dass Bank of America das Kursziel für die Aktie um satte 42 Prozent auf 220 US-Dollar anhob – von zuvor 155 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent.

Von der Erde ins All

Neben den etablierten Aufträgen auf der Erde könnte sich BWXT ein neues Geschäftsfeld im Weltraum erschließen. NASA plant den Einsatz sogenannter Mikroreaktoren für eine geplante Mondstromanlage. BWXT entwickelt derzeit einen transportablen Mikroreaktor mit dem Namen "Pele", der in dieses Konzept passen könnte. Für das US-Verteidigungsministerium baut das Unternehmen bereits einen Demonstrationsreaktor mit einer Leistung von 1,5 Megawatt.

Laut Bank-of-America-Analyst Ronald Epstein ist BWXT "einzigartig positioniert, um sowohl militärische als auch weltraumgestützte Nuklearenergieprojekte zu unterstützen".

Kleinstreaktoren mit politischem Rückenwind

Auch auf der Erde könnten Small Modular Reactors (SMRs) zum Wachstumsfeld werden. Trump hatte im Mai eine Anweisung unterzeichnet, die die Genehmigung solcher SMRs in hoher Stückzahl durch die US-Atomaufsichtsbehörde NRC beschleunigen soll. BWXT ist laut Bank of America ideal positioniert, um als Schlüsselzulieferer bei einem möglichen Ausbau mitzuwirken.

"Die beschleunigte Entwicklung von SMRs eröffnet zusätzliche Chancen für das kommerzielle Geschäft von BWXT – die Marktstellung als kritischer Zulieferer ist hier von großem Vorteil," betont Epstein.

Militärische Aufträge als Umsatzgarant

Neben den Zukunftsprojekten ist das bestehende Geschäft gut abgesichert. Die U.S. Navy hat erst kürzlich Bestellungen im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar für Reaktoren und Komponenten platziert. Die Lieferungen sollen sich über einen Zeitraum von sechs bis acht Jahren erstrecken – ein verlässlicher Umsatzanker in einem geopolitisch sensiblen Markt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die BWX Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 148,3EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



