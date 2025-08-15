    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx

    Aktie im Höhenflug

    1057 Aufrufe 1057 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei diesem Allianz-Konkurrenten wächst die Dividende zweistellig

    Seit Jahresanfang hat die Aktie des Hannoveraner Versicherers Talanx 50 Prozent zugelegt. Nach starken Zahlen in dieser Woche betonen Analysten vor allem die Aussicht auf steigende Dividenden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Talanx-Aktie seit Jahresanfang um 50% gestiegen.
    • Nettogewinn im Q2 bei 770 Mio. Euro über Erwartungen.
    • Analysten erwarten steigende Dividenden bis 2026.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Aktie im Höhenflug - Bei diesem Allianz-Konkurrenten wächst die Dividende zweistellig
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Der Industrie- und KFZ-Versicherer Talanx ist Mehrheitsaktionär der Hannover Rück und hält 50,2 Prozent der Anteile an dem Rückversicherer. Während Hannover Rück in dieser Woche nach enttäuschenden Halbjahreszahlen einen Kursrückgang wegstecken musste, lief es bei Talanx richtig gut.

    Im zweiten Quartal konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden. Der Nettogewinn stieg auf 770 Millionen Euro und lag damit über dem Konsens von 678 Millionen Euro. Gleichzeitig hob der Versicherungskonzern die Prognose für das Gesamtjahr an: Statt über 2,1 Milliarden Euro erwartet Talanx nun rund 2,3 Milliarden Euro Nettogewinn. Auch die Eigenkapitalrendite soll von rund 17 auf etwa 18 Prozent steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück!
    Short
    271,58€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    239,13€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Talanx-Aktie hat seit Jahresanfang schon 50 Prozent hinzugewonnen. Die starken Ergebnisse beflügeln auch die Dividende, traditionell eine der attraktivsten Eigenschaften bei Versicherungsaktien. Analysten von Berenberg sehen die Dividende in diesem Jahr um 22 Prozent steigen, im kommenden Jahr um weitere 10 Prozent. Die Ausschüttungsquote könnte 2026 dann bei 3,65 Prozent liegen und im Jahr darauf bei über 4 Prozent.

    Talanx

    +2,74 %
    -0,73 %
    +9,74 %
    +17,85 %
    +71,51 %
    +242,83 %
    +281,37 %
    +322,97 %
    +521,61 %
    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100

    Die Ergebnisse spiegeln vor allem die Stärke der Erstversicherungssparte wider, die in der ersten Jahreshälfte über die Hälfte des Konzernergebnisses erzielte. Besonders die Retail-International-Sparte stach hervor: Der Nettogewinn legte um 49 Prozent auf 110 Millionen Euro zu, bereinigt um Währungseffekte und den Verkauf kleiner Einheiten in Südamerika immer noch 34 Prozent. Treiber waren die Übernahme von Minderheitsanteilen in Polen, starkes Wachstum bei höheren Margen dort sowie die Rückkehr zu fast ausgeglichenen Underwriting-Ergebnissen in der Türkei.

    Auch die Corporate & Specialty-Sparte trug zur Stabilität bei. Trotz leicht verschlechterter Combined Ratio von 91,1 auf 91,6 Prozent in H1 2025 baute Talanx Reserven für Naturkatastrophen und Risikopuffer weiter aus, was die langfristige Widerstandsfähigkeit stärkt. In Deutschland profitierte das Unternehmen vor allem von der Kfz-Versicherung: Die Combined Ratio sank hier auf unter 90 Prozent, was die Profitabilität der Retail-Germany-Sparte deutlich verbesserte. Dank Kostensenkungen soll der Nettogewinn hier stabil bei rund 160 Millionen Euro bleiben.

    Auf Basis dieser starken Zahlen erhöht Berenberg-Analyst Michael Huttner seine Prognosen: Der Nettogewinn für 2025 wird nun auf 2,4 Milliarden Euro geschätzt, die Dividende steigt von 3,3 auf 3,5 Euro. Die Bewertung bleibt attraktiv: Mit einem 2027 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,2 und einer Eigenkapitalrendite von 15,7 Prozent erscheint Talanx gut positioniert. Berenberg hebt das Kursziel von 125 auf 138 Euro an und rät weiter zum Kauf der Aktie.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 129,89, was eine Steigerung von +4,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Höhenflug Bei diesem Allianz-Konkurrenten wächst die Dividende zweistellig Seit Jahresanfang hat die Aktie des Hannoveraner Versicherers Talanx 50 Prozent zugelegt. Nach starken Zahlen in dieser Woche betonen Analysten vor allem die Aussicht auf steigende Dividenden.