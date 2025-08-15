Bei diesem Allianz-Konkurrenten wächst die Dividende zweistellig

Im zweiten Quartal konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden. Der Nettogewinn stieg auf 770 Millionen Euro und lag damit über dem Konsens von 678 Millionen Euro. Gleichzeitig hob der Versicherungskonzern die Prognose für das Gesamtjahr an: Statt über 2,1 Milliarden Euro erwartet Talanx nun rund 2,3 Milliarden Euro Nettogewinn. Auch die Eigenkapitalrendite soll von rund 17 auf etwa 18 Prozent steigen.

Der Industrie- und KFZ-Versicherer Talanx ist Mehrheitsaktionär der Hannover Rück und hält 50,2 Prozent der Anteile an dem Rückversicherer. Während Hannover Rück in dieser Woche nach enttäuschenden Halbjahreszahlen einen Kursrückgang wegstecken musste , lief es bei Talanx richtig gut.

Die Talanx-Aktie hat seit Jahresanfang schon 50 Prozent hinzugewonnen. Die starken Ergebnisse beflügeln auch die Dividende, traditionell eine der attraktivsten Eigenschaften bei Versicherungsaktien. Analysten von Berenberg sehen die Dividende in diesem Jahr um 22 Prozent steigen, im kommenden Jahr um weitere 10 Prozent. Die Ausschüttungsquote könnte 2026 dann bei 3,65 Prozent liegen und im Jahr darauf bei über 4 Prozent.

Die Ergebnisse spiegeln vor allem die Stärke der Erstversicherungssparte wider, die in der ersten Jahreshälfte über die Hälfte des Konzernergebnisses erzielte. Besonders die Retail-International-Sparte stach hervor: Der Nettogewinn legte um 49 Prozent auf 110 Millionen Euro zu, bereinigt um Währungseffekte und den Verkauf kleiner Einheiten in Südamerika immer noch 34 Prozent. Treiber waren die Übernahme von Minderheitsanteilen in Polen, starkes Wachstum bei höheren Margen dort sowie die Rückkehr zu fast ausgeglichenen Underwriting-Ergebnissen in der Türkei.

Auch die Corporate & Specialty-Sparte trug zur Stabilität bei. Trotz leicht verschlechterter Combined Ratio von 91,1 auf 91,6 Prozent in H1 2025 baute Talanx Reserven für Naturkatastrophen und Risikopuffer weiter aus, was die langfristige Widerstandsfähigkeit stärkt. In Deutschland profitierte das Unternehmen vor allem von der Kfz-Versicherung: Die Combined Ratio sank hier auf unter 90 Prozent, was die Profitabilität der Retail-Germany-Sparte deutlich verbesserte. Dank Kostensenkungen soll der Nettogewinn hier stabil bei rund 160 Millionen Euro bleiben.

Auf Basis dieser starken Zahlen erhöht Berenberg-Analyst Michael Huttner seine Prognosen: Der Nettogewinn für 2025 wird nun auf 2,4 Milliarden Euro geschätzt, die Dividende steigt von 3,3 auf 3,5 Euro. Die Bewertung bleibt attraktiv: Mit einem 2027 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,2 und einer Eigenkapitalrendite von 15,7 Prozent erscheint Talanx gut positioniert. Berenberg hebt das Kursziel von 125 auf 138 Euro an und rät weiter zum Kauf der Aktie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



