Verve Group brechen auf 14-Monatstief ein - Ziele gesenkt

Im zweiten Quartal stieg der Nettoumsatz um 10 Prozent, der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich aber nur leicht. Die Marge sank um zwei Prozentpunkte auf knapp 28 Prozent. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einer deutlichen Gewinnwarnung des Unternehmens./edh/jha/

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 17.164 auf Ariva Indikation (15. August 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -33,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -41,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 361,38 Mio..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verve Group Registered (A) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000Euro was eine Bandbreite von +233,33 %/+233,33 % bedeutet.