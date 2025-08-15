    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Thyssenkrupp schwach - JPMorgan skeptisch, Rüstungswerte fallen

    • Thyssenkrupp-Aktien fallen um 5% auf 8,45 Euro.
    • Analyst senkt Kursziel auf 6,30 Euro, bleibt neutral.
    • Rüstungswerte belasten Thyssenkrupp, schwache Tendenz.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag mit einem Minus von knapp 5 Prozent auf 8,45 Euro an ihren schwachen Vortag angeknüpft. Am Donnerstag hatten die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns nach einer Senkung des Geschäftsjahresausblicks bereits fast 9 Prozent an Wert verloren.

    Analyst Dominic O'Kane von der Bank JPMorgan sieht mittelfristig weitere Kursrisiken. Er senkte sein Ziel nun von 6,50 auf 6,30 Euro und stuft die Papiere weiterhin mit "Neutral" ein. Der Experte hält selbst die gesenkten Jahresziele für schwer erreichbar.

    Zusätzlich lastete am Freitag eine Schwäche von Rüstungswerten auf Thyssenkrupp, dessen Aktien vor allem früher im Jahr von Rüstungsfantasie im Zuge der geplanten Börsennotierung der Marinesparte TKMS getrieben worden waren.

    Rüstungswerte wie Hensoldt , Renk und Rheinmetall fielen zum Wochenschluss um 1,6 bis zu 4,5 Prozent. Nach den starken Kursgewinnen im Jahresverlauf hatten Anleger hier zuletzt immer wieder Kasse gemacht. Im Fokus stehen dabei auch vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand oder perspektivisch vielleicht sogar einen Frieden im Ukraine-Krieg./mis/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 1.576 auf Tradegate (15. August 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -12,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,21 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +43,64 %/+7,73 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
