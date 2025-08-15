    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research senkt Ziel für Hellofresh auf 11 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Hellofresh auf 11,00 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt trotz Kursrutsch auf "Buy".
    • Negative Trends im Kochboxen- und Ready-To-Eat-Geschäft.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15

    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,302 auf Tradegate (15. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -19,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +93,64 %/+10,65 % bedeutet.


