ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Hellofresh auf 11 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Hellofresh auf 11,00 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Kursrutsch auf "Buy".
- Negative Trends im Kochboxen- und Ready-To-Eat-Geschäft.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,302 auf Tradegate (15. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -19,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,54 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +93,64 %/+10,65 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 11 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ein zentrales Problem für mich ist die mangelnde Rechenschaftspflicht des CEO.
Die gestrige Veröffentlichung, in der „ungünstige Wechselkurse“ als Grund für die Abwärtskorrektur genannt werden, ist ein Paradebeispiel dafür: Der Umsatz mit Mealkits ist bei konstanten Wechselkursen um ca. 14 % zurückgegangen, und der Umsatz mit RTE ist bei konstanten Wechselkursen um 0,6 % gesunken. Dies zeigt mir, dass – auch wenn der schwache US-Dollar Auswirkungen hatte – das zentrale Problem woanders liegt.
Dann zu versuchen, die Gewinnwarnung als Folge ungünstiger Wechselkurse darzustellen, ist wirklich schlecht.
Das Produkt/die Dienstleistung hat natürlich stark an Qualität verloren. Ich bin Kunde und frage mich manchmal, warum ich einen hohen Preis für minderwertige Produkte und winzige Portionen bezahle. Die Produkte sind das Herzstück des Geschäfts. Der Verkauf minderwertiger (billigerer) Produkte ist eine strategische Entscheidung, um kurzfristig die Margen zu steigern, und ich gebe demjenigen die Schuld, der vermutlich der Hauptentscheidungsträger ist.
Ich stimme zu, dass das Angebot von 100 Mahlzeiten pro Woche ihnen überhaupt nicht helfen wird. Das Paradox der Wahl ist eine reale Sache, und ich habe noch nie einen Hellofresh-Kunden getroffen, der gesagt hat, es gäbe nicht genug Mahlzeiten zur Auswahl. In manchen Wochen gibt es nicht genug Optionen, die mir gefallen, aber jede Woche mehr als 100 Mahlzeiten durchsehen zu müssen, ist nichts, was ich tun möchte.
Die Investition in AI ist meiner Meinung nach Unsinn. Sie haben buchstäblich alle meine bisherigen Essensentscheidungen in ihrer Datenbank gespeichert, und zu behaupten, dass AI es ihnen ermöglichen wird, mir besser Mahlzeiten vorzuschlagen, die mir gefallen, ist für so eine einfache und unkomplizierte Sache absolut lächerlich.
Als Investor, der sich mit dieser Aktie befasst, möchten Sie, dass jemand für die äußerst schlechten strategischen Entscheidungen und die noch schlechtere Kommunikation mit den Anlegern (übermäßige Versprechungen und unzureichende Ergebnisse wie kein anderes Unternehmen) zur Verantwortung gezogen wird.
Es muss auch die langsamste Einführung eines Prämienprogramms aller Zeiten sein. Es ist ein absoluter Witz, dass dieses Unternehmen seine Kunden immer noch dafür belohnt, dass sie alle paar Wochen ihr Abonnement kündigen, anstatt zu versuchen, Kunden an sich zu binden und Treue zu belohnen.
Kurz gesagt, ja, für mich ist der CEO sehr wohl für den Niedergang des Unternehmens verantwortlich.
Ich halte das auch nicht für übertrieben.
-Mealkits schrumpfen weiterhin im hohen Zehnerbereich.
-RTE ist ex-Wachstum.
-Ein weiteres PW, das die Glaubwürdigkeit des Managements erneut stark beeinträchtigt.
HFG ist seit 2022 nicht mehr gewachsen, und das Management versucht erneut, die Anleger davon zu überzeugen, dass der Wendepunkt in zwei Quartalen erreicht sein wird. Das tun sie buchstäblich seit 2022, und das Einzige, was sie damit gezeigt haben, ist, dass sie völlig unfähig sind, ihren Markt zu lesen.
Auch die Kommunikation mit den Investoren ist weiterhin schlecht.
Ich wollte wirklich daran glauben, aber mit dem derzeitigen CEO glaube ich, dass dieses Unternehmen nie wieder auf den richtigen Weg zurückfinden wird.
Ich denke nicht, wenn die Grundfesten des Business Models erschüttert sind, ist es m.E. nur folgerichtig, dass die Aktie massiv unter die Räder kommt. Würde mich auch nicht wundern, wenn die Aktie nochmal in die Richtung der Tiefs von 4-5 EUR fällt. Wüsste nicht, was jetzt heute besser sein sollte, als damals als sie stand. Außer, dass das USD/EUR noch nachteiliger ist für HF jetzt ;)