NUWAYS stuft MLP AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für MLP nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Henry Wendisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick sei erreichabr./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 7,64EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.



