    NUWAYS stuft MLP AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für MLP nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Henry Wendisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick sei erreichabr./mis/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 7,64EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: NUWAYS
    Analyst: Henry Wendisch
    Analysiertes Unternehmen: MLP AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 13
    Kursziel alt: 13
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



