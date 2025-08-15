NUWAYS stuft MLP AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für MLP nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Henry Wendisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick sei erreichabr./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 7,64EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: NUWAYS
Analyst: Henry Wendisch
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Wendisch
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte