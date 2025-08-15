    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Mehr Menschen beziehen Hilfe zum Lebensunterhalt in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahl der Bezieher von Lebensunterhalt steigt stark.
    • 7.435 Menschen erhielten Unterstützung Ende 2022.
    • Anstieg bei über 60-Jährigen: 15,4 Prozent mehr.

    HALLE (dpa-AFX) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt gestiegen. Ende vergangenen Jahres erhielten 7.435 Menschen diese Unterstützung und damit 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Insbesondere in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sei der Anstieg mit 15,4 Prozent überdurchschnittlich stark ausgefallen.

    Die Menschen erhalten die staatliche Unterstützung, um einen Teil des täglichen Bedarfs an Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu decken. Sie können das nicht aus eigenen Mitteln oder durch Leistungen anderer Sozialleistungsträger finanzieren. Laut Landesamt handelt es sich dabei unter anderem um vorübergehend Erwerbsunfähige, Vorruheständler mit niedriger Rente oder langfristig Erkrankte./dh/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
