    Menschen statt Kampagnen / DEBA bringt Corporate Influencing und Employer Branding erstmals systematisch zusammen

    Berlin (ots) - Employer Branding verspricht Authentizität. Aber wer spricht
    eigentlich? Meist die Kampagne - nicht die Menschen. Dabei wären es genau diese
    Stimmen, die zählen. Mit der Gründung des neuen Geschäftsfelds Corporate
    Influencing & Personal Branding reagiert DEBA auf die wachsende Lücke zwischen
    dem Wunsch nach authentischen Arbeitgebermarken und den Möglichkeiten
    klassischer Personalmarketingformate. Der Anspruch: Employer Branding und
    Corporate Influencing nicht länger getrennt denken - sondern systematisch
    verbinden.

    Geleitet wird die neue Einheit von Cordula Frandsen , einer der profiliertesten
    Corporate Influencer Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Ihr Ziel: echte
    Sichtbarkeit statt inszenierter Nähe.

    "Employer Branding redet von Authentizität - aber traut sich nicht, Menschen
    wirklich sprechen zu lassen. Ich schon. Das hat mehr Kraft als jede Kampagne. Es
    gibt genug Kampagnen, die so tun, als wären sie echt", sagt Frandsen.

    Dass Unternehmen mit Corporate Influencing nicht nur glaubwürdiger
    kommunizieren, sondern auch effizienter rekrutieren, zeigen erste Zahlen:

    - Mitarbeitende erzielen auf Social Media bis zu 561 % mehr Reichweite als
    Unternehmensseiten - und deutlich mehr Interaktion.
    - Die Engagement-Raten liegen 8- bis 12-mal höher.
    - Bewerbungen über CI-Posts sind passgenauer - mit bis zu 30 % höherem Cultural
    Fit.
    - Personalmarketingbudgets lassen sich um bis zu 60 % reduzieren - weg von Paid
    Media, hin zu organischer Sichtbarkeit - ohne Einbußen bei Reichweite oder
    Wirkung.
    - Mitarbeitende, die sichtbar werden dürfen, bleiben länger und stärken die
    Kultur.

    "Es ist das große Paradoxon unserer Zeit", so DEBA-CEO Reiner Kriegler. "Alle
    reden von Authentizität - und setzen dann auf Kampagnen", sagt DEBA-Gründer
    Reiner Kriegler. "Corporate Influencing ist kein Add-on. Wir tauschen Kontrolle
    gegen Glaubwürdigkeit - und das ist kein Risiko, sondern Zukunft."

    DEBA hatte bereits 2006 mit dem identitätsbasierten Employer Branding
    Pionierarbeit geleistet. Jetzt folgt der nächste Schritt: weg von orchestrierter
    Kommunikation - hin zu echter Beziehung zwischen Organisation und Mensch.

    Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die Personalmarketing nicht länger
    simulieren, sondern neu denken wollen - über Sichtbarkeit, Vertrauen und
    Begegnungsqualität.

    Pressekontakt:

    Cordula Frandsen
    Lead Corporate Influencing & Personal Branding / DEBA GmbH
    mailto:frandsen@employerbranding.org
    +49 151 4630 7650
    https://www.linkedin.com/in/cordula-frandsen/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65135/6097314
    OTS: DEBA Deutsche Employer Branding Akademie GmbH


