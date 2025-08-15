Wie Warren Buffet: Michael Burry setzt auf UnitedHealth

Sein direktes Aktienengagement in UnitedHealth war mit 20.000 Anteilen – im Wert von rund 6 Millionen US-Dollar per Ende Juni – vergleichsweise klein.

Laut einer Pflichtmitteilung hielt Burrys Scion Asset Management zum Ende Juni Call-Kontrakte auf 350.000 UnitedHealth-Aktien, deren Wert, Ausübungspreis und Laufzeit nicht bekannt sind. Der Nominalwert der zugrunde liegenden Aktien lag Ende des zweiten Quartals bei über 109 Millionen US-Dollar. Anleger profitieren von Calls, wenn der Kurs des Basiswerts steigt. Ob Burry diese Position noch hält, ist unklar.

UnitedHealth zog im vergangenen Quartal auch andere Käufer an – allen voran das "Orakel von Omaha." Warren Buffetts Berkshire erwarb über 5 Millionen Aktien des Versicherers, womit diese Position auf Platz 18 im Berkshire-Portfolio liegt – hinter Amazon und Constellation Brands.

UnitedHealthcare ist inzwischen zum Symbol für die Probleme der US-Krankenversicherungsbranche und des gesamten Gesundheitswesens geworden. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 46 Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen eine Reihe von Rückschlägen verkraften musste, darunter den Abgang des CEO.

Burry nahm im zweiten Quartal zudem einige Konsumwerte ins Portfolio auf, darunter größere Positionen von Lululemon, Estée Lauder und dem E-Commerce-Unternehmen MercadoLibre.

Bekannt wurde Burry, nachdem er vor der globalen Finanzkrise 2008 erfolgreich gegen hypothekenbesicherte Wertpapiere gewettet hatte. Seine Geschichte wurde in Michael Lewis’ Buch The Big Short und der gleichnamigen Oscar-prämierten Verfilmung erzählt.

Ob Burry im vergangenen Quartal auch auf fallende Kurse gesetzt hat, bleibt unklar, da Short-Positionen in diesen Berichten nicht offengelegt werden. In der jüngsten Meldung tauchten keine Put-Optionen auf.

Vermögensverwalter mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen sind verpflichtet, Long-Positionen innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende bei der US-Börsenaufsicht SEC zu melden. Bei aktiven Händlern wie Burry können sich die Positionen jedoch bereits wieder geändert haben, bevor die Meldung veröffentlicht wird.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

