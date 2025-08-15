    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe sich von alten Branchengrößen ab, die stark von ihren eigenen Produktionssparten abhängig seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix hingegen verfolge einen breit gefächerten Ansatz für seine Videoinhalte unter eigenem Namen. Netflix mische dabei Finanzierung, Exklusiv-Lizenzen und Co-Produktionen, um immer neu Hits zu liefern. Dieses Modell optimiere Kosten, diversifiziere Risiken und führe zu Kundentreue./mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 1.056EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Laurent Yoon
    Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1390
    Kursziel alt: 1390
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
