DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der eingegrenzte Ausblick der Reederei könne sich als konservativ erweisen, glaubt Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sei der vom Unternehmen errechnete Konsens für die operativen Ergebniskennziffern zwar nicht erreicht worden, seine eigenen jedoch seien übertroffen worden./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 121EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.