    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der eingegrenzte Ausblick der Reederei könne sich als konservativ erweisen, glaubt Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sei der vom Unternehmen errechnete Konsens für die operativen Ergebniskennziffern zwar nicht erreicht worden, seine eigenen jedoch seien übertroffen worden./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 121EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Andy Chu
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 124
    Kursziel alt: 124
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



