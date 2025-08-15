"Kein Easy-Money, nur Hype!"
Palantir könnte zwei Drittel an Wert verlieren, warnt Shortseller Andrew Left
Palantir war in diesem Jahr der bisher größte S&P-500-Gewinner. Shortseller Andrew Left hält die Aktie allerdings für massiv überbewertet und legt sich öffentlich mit TV-Star Jim Cramer an.
- Palantir: Größter S&P-500-Gewinner 2025 mit +140%.
- Shortseller Left sieht Aktie massiv überbewertet.
- Cramer kritisiert Lefts Warnungen als fahrlässig.
Die Aktie von Palantir ist 2025 mit einem Plus von rund 140 Prozent der größte Gewinner im S&P 500 – und laut FactSet mit dem 242-Fachen des erwarteten Gewinns und dem 137-Fachen des Umsatzes extrem hoch bewertet. Für den bekannten Shortseller Andrew Left von Citron Research ist das Maß überschritten. "Ich mag [CEO] Alex Karp, ich mag Alex Karps Politik, ich mag Alex Karp als Person. Er ist ein gefürchteter Anführer. (…) Aber selbst wenn es das beste Unternehmen wäre, das jemals gegründet wurde, (…) könnte der Aktienkurs immer noch um zwei Drittel fallen", sagte er bei Fox Business. Selbst dann würde Palantir laut Left noch mit dem 35-Fachen des Umsatzes bewertet.
Left warnt, ein Big-Data-Unternehmen könne Investoren nicht auffordern, Bewertungskennzahlen zu ignorieren: "Es gab noch nie ein Unternehmen mit einem solchen Multiplikator oder KGV, das nicht um 50 Prozent korrigiert wurde." Als Risiko nennt er auch den möglichen Börsengang des Konkurrenten Databricks, der laut Berichten noch in diesem Jahr erfolgen könnte und mehr Unternehmenskunden habe.
Citron Research bekräftigte in dieser Woche seine Short-Position und attackierte CNBC-Moderator Jim Cramer für dessen euphorische X-Nachricht "Palantir auf dem Weg zum Kursziel von 200 US-Dollar. Wir müssen nicht mehr lange warten!!!". Citron warf Cramer "fahrlässige" Aktienwerbung vor und bezeichnete Palantir als "keine Easy Money-Geschichte, sondern als hoch bewertetes, vom Hype getriebenes Narrativ". Sollte die Aktie auf 150 US-Dollar fallen, werde Cramer dies wohl als von Anfang an absehbar darstellen, so der Kommentar.
Left räumte ein, sich irren zu können. Neben Palantir halte er auch Apple- und Amazon-Aktien. Er selbst sieht für Palantir erst bei 40 bis 50 US-Dollar eine faire Bewertung.
Die Palantir-Aktie, 2024 bereits schon mit einem Plus von fast 495 Prozent der größte Gewinner im S&P 500, ist auch ein Favorit von Privatanlegern. Die öffentliche Fehde zwischen Left und Cramer rückt die Frage nach der Nachhaltigkeit der Rallye erneut ins Zentrum.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion