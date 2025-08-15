Palantir könnte zwei Drittel an Wert verlieren, warnt Shortseller Andrew Left

Die Aktie von Palantir ist 2025 mit einem Plus von rund 140 Prozent der größte Gewinner im S&P 500 – und laut FactSet mit dem 242-Fachen des erwarteten Gewinns und dem 137-Fachen des Umsatzes extrem hoch bewertet. Für den bekannten Shortseller Andrew Left von Citron Research ist das Maß überschritten. "Ich mag [CEO] Alex Karp, ich mag Alex Karps Politik, ich mag Alex Karp als Person. Er ist ein gefürchteter Anführer. (…) Aber selbst wenn es das beste Unternehmen wäre, das jemals gegründet wurde, (…) könnte der Aktienkurs immer noch um zwei Drittel fallen", sagte er bei Fox Business. Selbst dann würde Palantir laut Left noch mit dem 35-Fachen des Umsatzes bewertet.

Left warnt, ein Big-Data-Unternehmen könne Investoren nicht auffordern, Bewertungskennzahlen zu ignorieren: "Es gab noch nie ein Unternehmen mit einem solchen Multiplikator oder KGV, das nicht um 50 Prozent korrigiert wurde." Als Risiko nennt er auch den möglichen Börsengang des Konkurrenten Databricks, der laut Berichten noch in diesem Jahr erfolgen könnte und mehr Unternehmenskunden habe.