Keine Bubble bei Mag 7 – aber hier droht gefährliche Dotcom-Überhitzung

In einem aktuellen Memo betont Marks, dass der Wert eines Unternehmens langfristig immer an Fundamentaldaten gebunden sei, auch wenn Marktstimmungen zeitweise zu Über- oder Unterbewertungen führten. "Wenn die Mehrheit der Anleger bullish ist, treiben sie die Preise in die Höhe und möglicherweise über den Wert hinaus. Und wenn die Bären die Oberhand gewinnen, lassen sie die Preise sinken und möglicherweise unter den Wert fallen", schreibt er.

Der renommierte Investor Howard Marks, Co-Vorsitzender von Oaktree Capital Management, sieht in den "Magnificent Seven" – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla – trotz ihrer starken Kursgewinne keine Überbewertung.

Der S&P 500 legte 2023 und 2024 um 58 Prozent zu, wobei mehr als die Hälfte der Gewinne von diesen sieben Tech-Giganten kam. Ihr durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Marks bei etwa 33 – über dem Marktdurchschnitt, aber aus seiner Sicht angesichts "außergewöhnlicher Produkte, bedeutender Marktanteile, hoher inkrementeller Gewinnmargen und starker Wettbewerbsvorteile" nicht überzogen.

Kritischer sieht er hingegen den Rest des Index: Die 493 übrigen Unternehmen im S&P 500 notieren im Schnitt bei einem KGV von 22, deutlich über dem historischen Mittelwert von rund 15. Diese Bewertung treibe den Gesamtindex auf ein "möglicherweise besorgniserregendes" Niveau.

Marks verweist auf Parallelen zur Dotcom-Ära und warnt, dass Marktstimmungen oft extreme Ausschläge verursachen. Überbewertungen ließen sich jedoch nie zweifelsfrei beweisen, und hohe Bewertungen bedeuteten nicht zwangsläufig eine baldige Korrektur. "Eine Überbewertung kann niemals bewiesen werden, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die oben genannten Bedingungen eine baldige Korrektur bedeuten. Aber insgesamt deuten sie für mich darauf hin, dass sich der Aktienmarkt von einem 'erhöhten' Niveau auf ein 'besorgniserregendes' Niveau bewegt hat", so Marks.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



