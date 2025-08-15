Borussia Dortmund: Vorläufige Zahlen für 2024/2025 veröffentlicht!

Borussia Dortmund erzielte im Geschäftsjahr 2024/2025 den höchsten Konzernumsatz seiner Geschichte mit EUR 526,0 Mio., was einem Anstieg von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Bruttokonzerngesamtleistung sank aufgrund rückläufiger Brutto-Transferentgelte auf EUR 589,6 Mio. im Vergleich zu EUR 639,0 Mio. im Vorjahr.

Der Konzernjahresüberschuss betrug EUR 6,5 Mio., deutlich weniger als die EUR 44,3 Mio. im Vorjahr.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 115,9 Mio., im Vergleich zu EUR 150,3 Mio. im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen verringerten sich leicht auf EUR 268,3 Mio., während die Abschreibungen auf EUR 105,3 Mio. stiegen.

Die Geschäftsführung plant, dem Aufsichtsrat eine Dividende von 0,06 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorzuschlagen.

Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2024/2025, bei Borussia Dortmund ist am 15.08.2025.

Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,89 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,6250EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.143,51PKT (-0,39 %).





