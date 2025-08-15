    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNext AktievorwärtsNachrichten zu Next
    Einladung zum Arspura Launch-Event auf der IFA 2025 / In Halle 25 auf der Dream Stage zeigt der Küchenspezialist am 4. September um 15 Uhr seine technische Neuerung

    Berlin (ots) - Unter dem Motto "Better Air, Pure Life" lädt der Küchenpionier
    Arspura auf der IFA 2025 zum Launch-Event. Auf der Dream Stage in Halle 25 zeigt
    das Unternehmen am 4. September um 15 Uhr eine technische Innovation zum Thema
    Dunstabzugshauben.

    Die P-Serie ist Arspuras Küchenlüftung der nächsten Generation mit
    IQV(TM)-Filtertechnologie, nahtloser Smart-Home-Integration und flüsterleisen
    Betrieb. Das Flaggschiff P1, das auf der IFA 2025 vorgestellt wird, bietet eine
    schnelle und effektive Rauchabsaugung. Die P2 wird folgen und für mehr
    Flexibilität, Effizienz und Raumluftqualität sorgen.

    Nach einer kurzen Einführung auf der Dream Stage bleibt anschließend in der Next
    Lab Lounge (ebenfalls Halle 25) ausreichend Zeit für Hintergrundgespräche und
    Interviews. Firmengründer Dr. Ray Ren und seine Managementkollegen stehen hier
    Rede und Antwort, das Produkt selbst kann in einem Hands on auch unter die Lupe
    genommen werden.

    Wichtig: Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich
    (https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration) .

    Arspura Launch Event:

    IFA Halle 25 - Dream Stage / 04.09.2025 um 15 Uhr

    Danach Hintergrundgespräche / Interviews in der Next Lab Lounge

    Anmeldung:

    https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration

    Digitale Pressemappe:

    https://www.fiuweb.de/arspura-presskit-2025

    Kontakt für Rückfragen:

    https://www.fiuweb.de/arspura/

    Pressekontakt:

    Arspura PR Deutschland
    Andreas Mauer
    Fiuweb Services GmbH
    Tal 44
    80331 München
    Tel. +49 89 / 420954279
    https://www.fiuweb.de/arspura

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180556/6097331
    OTS: Arspura




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
