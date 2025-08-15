Einladung zum Arspura Launch-Event auf der IFA 2025 / In Halle 25 auf der Dream Stage zeigt der Küchenspezialist am 4. September um 15 Uhr seine technische Neuerung
Berlin (ots) - Unter dem Motto "Better Air, Pure Life" lädt der Küchenpionier
Arspura auf der IFA 2025 zum Launch-Event. Auf der Dream Stage in Halle 25 zeigt
das Unternehmen am 4. September um 15 Uhr eine technische Innovation zum Thema
Dunstabzugshauben.
Die P-Serie ist Arspuras Küchenlüftung der nächsten Generation mit
IQV(TM)-Filtertechnologie, nahtloser Smart-Home-Integration und flüsterleisen
Betrieb. Das Flaggschiff P1, das auf der IFA 2025 vorgestellt wird, bietet eine
schnelle und effektive Rauchabsaugung. Die P2 wird folgen und für mehr
Flexibilität, Effizienz und Raumluftqualität sorgen.
Nach einer kurzen Einführung auf der Dream Stage bleibt anschließend in der Next
Lab Lounge (ebenfalls Halle 25) ausreichend Zeit für Hintergrundgespräche und
Interviews. Firmengründer Dr. Ray Ren und seine Managementkollegen stehen hier
Rede und Antwort, das Produkt selbst kann in einem Hands on auch unter die Lupe
genommen werden.
Wichtig: Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich
(https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration) .
Arspura Launch Event:
IFA Halle 25 - Dream Stage / 04.09.2025 um 15 Uhr
Danach Hintergrundgespräche / Interviews in der Next Lab Lounge
Anmeldung:
https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration
Digitale Pressemappe:
https://www.fiuweb.de/arspura-presskit-2025
Kontakt für Rückfragen:
https://www.fiuweb.de/arspura/
Pressekontakt:
Arspura PR Deutschland
Andreas Mauer
Fiuweb Services GmbH
Tal 44
80331 München
Tel. +49 89 / 420954279
https://www.fiuweb.de/arspura
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180556/6097331
OTS: Arspura
