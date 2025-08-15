Einladung zum Arspura Launch-Event auf der IFA 2025 / In Halle 25 auf der Dream Stage zeigt der Küchenspezialist am 4. September um 15 Uhr seine technische Neuerung

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Better Air, Pure Life" lädt der Küchenpionier

Arspura auf der IFA 2025 zum Launch-Event. Auf der Dream Stage in Halle 25 zeigt

das Unternehmen am 4. September um 15 Uhr eine technische Innovation zum Thema

Dunstabzugshauben.



Die P-Serie ist Arspuras Küchenlüftung der nächsten Generation mit

IQV(TM)-Filtertechnologie, nahtloser Smart-Home-Integration und flüsterleisen

Betrieb. Das Flaggschiff P1, das auf der IFA 2025 vorgestellt wird, bietet eine

schnelle und effektive Rauchabsaugung. Die P2 wird folgen und für mehr

Flexibilität, Effizienz und Raumluftqualität sorgen.





Nach einer kurzen Einführung auf der Dream Stage bleibt anschließend in der Next

Lab Lounge (ebenfalls Halle 25) ausreichend Zeit für Hintergrundgespräche und

Interviews. Firmengründer Dr. Ray Ren und seine Managementkollegen stehen hier

Rede und Antwort, das Produkt selbst kann in einem Hands on auch unter die Lupe

genommen werden.



Wichtig: Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich

(https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration) .



Arspura Launch Event:



IFA Halle 25 - Dream Stage / 04.09.2025 um 15 Uhr



Danach Hintergrundgespräche / Interviews in der Next Lab Lounge



Anmeldung:



https://www.fiuweb.de/arspura-launch-event-2025-registration



Digitale Pressemappe:



https://www.fiuweb.de/arspura-presskit-2025



Kontakt für Rückfragen:



https://www.fiuweb.de/arspura/



Pressekontakt:



Arspura PR Deutschland

Andreas Mauer

Fiuweb Services GmbH

Tal 44

80331 München

Tel. +49 89 / 420954279

https://www.fiuweb.de/arspura



