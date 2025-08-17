Warum Mid-Caps jetzt das perfekte Investment sind

Präsident Donald Trump setze im Rahmen seiner "America-First"-Politik auf Subventionen, Steuererleichterungen und Deregulierung, um die heimische Produktion anzukurbeln. Mid-Caps, so Ting, seien flexibler als große Konzerne und könnten sich schneller an veränderte Marktbedingungen anpassen. "Diese Unternehmen profitieren direkt von der wachsenden Nachfrage nach in den USA produzierten Gütern und Lösungen un das in einem Umfeld, das durch Reshoring und Energieunabhängigkeit geprägt ist", sagte sie.

Dina Ting, Portfoliomanagerin bei Franklin Templeton, sieht mittelgroße US-Unternehmen in einer idealen Position, um vom Infrastrukturboom, technologischen Fortschritten und einer verstärkten Industrieproduktion zu profitieren.

Der Industriesektor macht im S&P MidCap 400 Index derzeit fast 22 Prozent aus, verglichen mit rund 8,5 Prozent im S&P 500. Diese Gewichtung könnte entscheidend sein, da das US Congressional Budget Office den Beitrag der Infrastrukturinvestitionen zum Bruttoinlandsprodukt bis 2033 auf 800 Milliarden bis eine Billion US-Dollar schätzt.

Übersehene Chancen im Schatten der Mega-Caps

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Marktkapitalisierung stark auf wenige Technologie-Riesen konzentriert. Nur noch 155 Aktien im S&P 500 repräsentieren die oberen 70 Prozent der Marktkapitalisierung. Vor einem Jahrzehnt waren es noch 274. Während Investoren in die sogenannten Magnificent Seven drängten, sei die mittlere Marktschicht zunehmend in den Hintergrund geraten.

Seit 2015 ist das Mid-Cap-Universum von mehr als 620 auf etwa 410 Unternehmen geschrumpft. Franklin Templeton sieht darin ein selektives, aber potenziell lohnendes Feld. Historische Daten zeigen, dass Mid-Caps seit Juni 2000 mit einer jährlichen Rendite von 9,27 Prozent sowohl Small Caps als auch Large Caps übertroffen haben.

KI als Wachstumstreiber

Mid-Caps nutzen laut Ting verstärkt künstliche Intelligenz. Der Anteil der Unternehmen, die generative KI einsetzen, stieg von 77 Prozent im Vorjahr auf 91 Prozent. "Mid-Caps sind klein genug, um schnell Innovationen umzusetzen, und groß genug, um in großem Maßstab davon zu profitieren", so Ting. Unternehmen, die an KI-Infrastruktur, Rechenzentrumstechnologie oder Automatisierung beteiligt sind, seien besonders gut positioniert.

Bewertungsvorteil gegenüber Large Caps

Mid-Caps werden derzeit mit einem Bewertungsabschlag von fast 31 Prozent gegenüber Large Caps gehandelt. Für langfristig orientierte Investoren könne dies ein attraktiver Einstiegszeitpunkt sein. "Wer über die aktuellen Marktfavoriten hinausblickt, kann in diesem Segment differenzierte Renditen und eine ausgewogene Risikostruktur finden", sagte Ting. Für den Zugang empfiehlt Franklin Templeton etwa US-Mid-Caps-ETFs.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



