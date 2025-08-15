Weltraum-Aktie: Hohes Risiko, aber hohe Chancen

UBS nahm die Beobachtung der Aktie des Satellitenentwicklers und -herstellers am Donnerstag wieder auf, vergab eine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 38 US-Dollar auf 62 US-Dollar an. Das entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 48,50 US-Dollar am Donnerstag.

Analyst Christopher Schoell: "Neben potenziellen Finanzmitteln in Milliardenhöhe für Satellitenkonnektivität aus verschiedenen Programmen der US-Regierung (u. a. Golden Dome, PLEO-Programm des Verteidigungsministeriums usw.) und dem steigenden Interesse europäischer Staaten glauben wir, dass AST SpaceMobile in einer starken Position ist, um die Nutzung seines Satellitennetzes zu steigern."

Er begründete seinen Optimismus mit der hohen Liquidität des Unternehmens von rund 1,5 Milliarden US-Dollar und einem größeren als erwarteten Marktpotenzial im Regierungssektor, verbunden mit einer möglichen besseren regulatorischen Transparenz.

Und: "Wir erwarten zudem, dass der Umsatzanstieg mit hohen Margen durchschlägt, und rechnen nun langfristig mit einer EBITDA-Marge von rund 80 Prozent."

Die Aktie von AST SpaceMobile hat in diesem Jahr bereits über 143 Prozent zugelegt. Allein diese Woche stieg sie um 10 Prozent. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, kurz vor dem Start von fast 60 Satelliten zu stehen, die zellbasierte Breitbandnetze ermöglichen sollen.

Es gibt jedoch auch Risiken für den Ausblick von AST SpaceMobile:

"In einem Negativszenario könnten Startfehler oder -verzögerungen die Erreichung einer substanziellen Abdeckung verzögern. Zudem könnten Wettbewerbs-, Regulierungs- oder Technologiefaktoren die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, Umsätze zu skalieren und Profitabilität beziehungsweise positiven Free Cashflow zu erreichen", meint Schoell.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,80EUR auf Tradegate (15. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.