DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit Effizienzmaßnahmen abzufedern, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2026 sei mit ersten positiven Impulsen aus dem geplanten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung zu rechnen. Die At-Equity-Beteiligung Envalior könne ab dem 1. April 2026 veräußert werden. Damit könnten weitere Schulden zurückgeführt werden. Dies würde Lanxess in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes zu ergreifen./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 24,90EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



