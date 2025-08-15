    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit Effizienzmaßnahmen abzufedern, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2026 sei mit ersten positiven Impulsen aus dem geplanten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung zu rechnen. Die At-Equity-Beteiligung Envalior könne ab dem 1. April 2026 veräußert werden. Damit könnten weitere Schulden zurückgeführt werden. Dies würde Lanxess in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes zu ergreifen./rob/la/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 24,90EUR auf Tradegate (15. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,17, was eine Steigerung von +5,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit …