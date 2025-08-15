ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar
- Netflix bleibt "Outperform" mit Ziel 1390 USD.
- Flexibles Modell optimiert Kosten und diversifiziert Risiken.
- Starke Kundenbindung durch breite Inhaltsstrategie.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe sich von alten Branchengrößen ab, die stark von ihren eigenen Produktionssparten abhängig seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix hingegen verfolge einen breit gefächerten Ansatz für seine Videoinhalte unter eigenem Namen. Netflix mische dabei Finanzierung, Exklusiv-Lizenzen und Co-Produktionen, um immer neu Hits zu liefern. Dieses Modell optimiere Kosten, diversifiziere Risiken und führe zu Kundentreue./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.055 auf Tradegate (15. August 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +4,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 448,04 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.437,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +22,85 %/+41,75 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1390 US-Dollar
