Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.055 auf Tradegate (15. August 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +4,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 448,04 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.437,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +22,85 %/+41,75 % bedeutet.