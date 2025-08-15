Gewinn von Borussia Dortmund geht deutlich zurück - Umsatz auf Rekordniveau
- Gewinnrückgang: Ebitda um 23% auf 116 Mio. Euro gesenkt.
- Jahresüberschuss fiel um 85% auf nur 6,5 Mio. Euro.
- Umsatz stieg um 3,3% auf 526 Mio. Euro, Rekordwert.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen. Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie der im SDax notierte Fußball-Erstligist am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Zugleich verhalfen etwa höherer Werbeerlöse zu einem Rekordumsatz. So stieg der Konzernumsatz um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro. Da die Transferentgelte aber geringer ausfielen, sank die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro.
Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September präsentieren./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (15. August 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 400,74 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,43 %/+36,43 % bedeutet.
Neue UEFA Klubrangliste:
Real Madrid auf 1 vor dem FC Bayern München
Leverkusen Platz 7 und Dortmund 8.ter
Frankfurt auf Platz 16.
Das Hat nichts mit meckern zu tun ! Ich stelle nur fest, dass die Transferpolitik des BVB krass ausgedrückt, bisher unter aller Sau ist. Das schlimme daran ist, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern das dieses Transfergestümpere hier schon länger sein Unwesen treibt. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Viele der hochgepriesenen 20-30 Mio. € Transfers haben eher enttäuscht.
Es gibt übrigens keinen einzigen Spieler, den wir für >10 Mio. € eingekauft haben, der danach die Meisterschaft mit dem BVB gewonnen hat.