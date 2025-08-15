Gewinn von Borussia Dortmund geht deutlich zurück - Umsatz auf Rekordniveau

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 3,625 auf Tradegate (15. August 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 400,74 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,43 %/+36,43 % bedeutet.