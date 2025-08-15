    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Umsatzspitzenreiter

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.08.25
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Unitedhealth Group Inc (+12,03 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+0,18 %), Bechtle (-0,45 %), Commerzbank AG (-0,82 %), Sanofi S.A. (+1,32 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.300,00€
    Basispreis
    19,26
    Ask
    × 12,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.465,22€
    Basispreis
    20,17
    Ask
    × 11,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Unitedhealth Group Inc SX5RAD Long 2,11 778,99 Tsd.
    Commerzbank AG NG6UHQ Long 1,34 134,62 Tsd.
    Sanofi S.A. NG7Q0J Long 3,20 132,20 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index SX8T62 Long 11,38 82,79 Tsd.
    Volkswagen AG Vz VK0TBW Long 2,85 69,20 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PC4RPW Long 14,08 125,64 Tsd.
    Infineon Technologies AG SU9M63 Long 10,86 49,00 Tsd.
    Linde PLC PC363R Long 1,87 32,18 Tsd.
    Deutsche Bank AG HG2TXN Long 2,49 18,90 Tsd.
    BNP Paribas DQ5XQ6 Long 12,95 18,90 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Bechtle
    Classic
    		LB464B 220,15 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		DQ38JY 175,15 Tsd.
    ENI S.p.A.,Frontline Ltd,Repsol
    Sonstige
    		A2U3BJ 108,87 Tsd.
    ENI S.p.A.,Frontline Ltd,Repsol
    Sonstige
    		A2U3BJ 108,87 Tsd.
    ENI S.p.A.,Frontline Ltd,Repsol
    Sonstige
    		A2U3BJ 108,87 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.08.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.08.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.