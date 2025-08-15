Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.08.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Unitedhealth Group Inc (+12,03 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+0,18 %), Bechtle (-0,45 %), Commerzbank AG (-0,82 %), Sanofi S.A. (+1,32 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Unitedhealth Group Inc
|SX5RAD
|Long
|2,11
|778,99 Tsd.
|Commerzbank AG
|NG6UHQ
|Long
|1,34
|134,62 Tsd.
|Sanofi S.A.
|NG7Q0J
|Long
|3,20
|132,20 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SX8T62
|Long
|11,38
|82,79 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|VK0TBW
|Long
|2,85
|69,20 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PC4RPW
|Long
|14,08
|125,64 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|SU9M63
|Long
|10,86
|49,00 Tsd.
|Linde PLC
|PC363R
|Long
|1,87
|32,18 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|HG2TXN
|Long
|2,49
|18,90 Tsd.
|BNP Paribas
|DQ5XQ6
|Long
|12,95
|18,90 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Bechtle
|
Classic
|LB464B
|220,15 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DQ38JY
|175,15 Tsd.
|ENI S.p.A.,Frontline Ltd,Repsol
|
Sonstige
|A2U3BJ
|108,87 Tsd.
