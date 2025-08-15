ThyssenKrupp - Aktie gerät unter Druck - 15.08.2025

Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -5,11 % auf 8,4250€ gefallen. Das sind -0,4540 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten ThyssenKrupp Aktionäre einen Verlust von -10,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +117,34 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,22 % 1 Monat -22,57 % 3 Monate -10,12 % 1 Jahr +173,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und zukünftige Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, insbesondere im Hinblick auf die Verselbstständigung von TKMS und deren potenziellen Wertsteigerung. Es gibt Bedenken über die bevorstehenden Quartalszahlen und mögliche Gewinnwarnungen, die Unsicherheit auf den Märkten verstärken. Technische Aspekte wie die 200-Tage-Linie und potenzielle Unterstützungsniveaus werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,23 Mrd.EUR wert.

Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag mit einem Minus von knapp 5 Prozent auf 8,45 Euro an ihren schwachen Vortag angeknüpft. Am Donnerstag hatten die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns nach einer Senkung des Geschäftsjahresausblicks …

Der Chef von Thyssenkrupp, Miguel López, zeigt sich offen für eine Beteiligung des Staates an der Marinesparte TKMS, die er demnächst an die Börse bringt."Ich möchte das für die Zukunft nicht ausschließen", …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

