Hauck Aufhäuser IB belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 18,12 auf Tradegate (15. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 845,29 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,15 %/+65,93 % bedeutet.