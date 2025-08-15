ANALYSE-FLASH
Hauck Aufhäuser IB belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 21 Euro
- Hauck Aufhäuser bleibt bei Grenke auf "Buy"
- Kursziel von 21 Euro bestätigt, positive Aussichten
- Geschäftsdynamik kehrt zurück, Effizienz verbessert
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Bei dem Leasingsanbieter kehre die Geschäftsdynamik zurück, schrieb Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hebt der Experte eine verbesserte Effizienz und frühe Anzeichen einer Stabilisierung mit Blick auf konjunkturellen Gegenwind hervor./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 18,12 auf Tradegate (15. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 845,29 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,15 %/+65,93 % bedeutet.
Zahlen sind sehr solide. Schadenquote rückläufig. Man ist auf gutem Weg ein Ergebnis im Rahmen des Zielkorridors von 71-81 Mio. Euro zu erreichen.