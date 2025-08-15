    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd

    WandelWerker Consulting GmbH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Safety Culture Score - so wird echte Arbeitsschutz-Performance gemessen (FOTO)

    Wuppertal (ots) - Viele Unternehmen bewerten ihre Arbeitsschutz-Performance noch
    immer allein anhand von Unfallstatistiken. Doch der Blick geht längst in eine
    andere Richtung: weg von reaktiven Zahlen hin zu präventiven Kennzahlen und
    einer echten Sicherheitskultur. Genau das ist der Ansatz der WandelWerker
    Consulting GmbH mit ihrem Safety Culture Score. Geschäftsführerin Anna Ganzke
    zeigt mit ihrem Konzept, wie Arbeitsschutz wirklich gelebt und stetig
    weiterentwickelt werden kann. Worauf es dabei ankommt, verrät dieser Beitrag.

    Auf den ersten Blick sieht alles gut aus: Die offiziellen Statistiken zeigen
    einen Rückgang der meldepflichtigen Arbeitsunfälle, Sicherheitsmaßnahmen werden
    regelmäßig überprüft, und Audits verlaufen meist ohne Beanstandung. Doch bei
    vielen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für
    Arbeitssicherheit bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. Halten sich Führungskräfte
    und Mitarbeiter im Alltag tatsächlich an die Vorschriften? Wird Arbeitsschutz
    wirklich von allen gelebt, oder bestehen weiterhin eingefahrene Gewohnheiten,
    die unnötige Risiken bergen? Die Arbeitsunfallzahlen gelten nach wie vor als
    wichtigstes Kriterium zur Bewertung des Arbeitsschutzes. Doch sie zeigen vor
    allem, was passiert ist, aber nicht, was zur Vermeidung geleistet wurde. Das
    führt dazu, dass viele Führungskräfte mehr damit beschäftigt sind, das Melden
    von Arbeitsunfällen zu vermeiden, anstatt an präventiven Maßnahmen zu arbeiten.
    Diese Haltung ist aber äußerst problematisch: "Die meisten Unfälle entstehen
    nicht durch technische Mängel, sondern durch unsichere Prozesse, Strukturen und
    Verhaltensweisen der Mitarbeiter. Wer sich allein auf die technischen Aspekte
    verlässt, kommt somit beim Arbeitsschutz nicht weit genug voran", sagt Anna
    Ganzke, Geschäftsführerin der WandelWerker Consulting GmbH.

    "Einen Kulturwandel erreicht man nur, indem man an der wirksamen
    Arbeitsschutzorganisation, einer regelmäßigen Kommunikation sowie sicheren
    Verhaltensweisen arbeitet", ergänzt Anna Ganzke. "Wir reden über eine
    Sicherheitskultur, die ein Unternehmen zur lernenden Organisation macht." Genau
    in dieser Zielsetzung unterscheiden sich moderne Ansätze im Arbeitsschutz von
    klassischen Methoden, bei denen der Fokus auf technische Lösungen oder das
    schlichte Reagieren auf Arbeits- und Beinaheunfällen gerichtet ist. Stattdessen
    zählt, wie Unternehmen Beteiligung, Engagement und Motivation bei
    Führungskräften und Mitarbeitern aktiv fördern und dieses Verhalten systematisch
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WandelWerker Consulting GmbH Safety Culture Score - so wird echte Arbeitsschutz-Performance gemessen (FOTO) Viele Unternehmen bewerten ihre Arbeitsschutz-Performance noch immer allein anhand von Unfallstatistiken. Doch der Blick geht längst in eine andere Richtung: weg von reaktiven Zahlen hin zu präventiven Kennzahlen und einer echten Sicherheitskultur. …