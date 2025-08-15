Safety Culture Score - so wird echte Arbeitsschutz-Performance gemessen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Viele Unternehmen bewerten ihre Arbeitsschutz-Performance nochimmer allein anhand von Unfallstatistiken. Doch der Blick geht längst in eineandere Richtung: weg von reaktiven Zahlen hin zu präventiven Kennzahlen undeiner echten Sicherheitskultur. Genau das ist der Ansatz der WandelWerkerConsulting GmbH mit ihrem Safety Culture Score. Geschäftsführerin Anna Ganzkezeigt mit ihrem Konzept, wie Arbeitsschutz wirklich gelebt und stetigweiterentwickelt werden kann. Worauf es dabei ankommt, verrät dieser Beitrag.Auf den ersten Blick sieht alles gut aus: Die offiziellen Statistiken zeigeneinen Rückgang der meldepflichtigen Arbeitsunfälle, Sicherheitsmaßnahmen werdenregelmäßig überprüft, und Audits verlaufen meist ohne Beanstandung. Doch beivielen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften fürArbeitssicherheit bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. Halten sich Führungskräfteund Mitarbeiter im Alltag tatsächlich an die Vorschriften? Wird Arbeitsschutzwirklich von allen gelebt, oder bestehen weiterhin eingefahrene Gewohnheiten,die unnötige Risiken bergen? Die Arbeitsunfallzahlen gelten nach wie vor alswichtigstes Kriterium zur Bewertung des Arbeitsschutzes. Doch sie zeigen vorallem, was passiert ist, aber nicht, was zur Vermeidung geleistet wurde. Dasführt dazu, dass viele Führungskräfte mehr damit beschäftigt sind, das Meldenvon Arbeitsunfällen zu vermeiden, anstatt an präventiven Maßnahmen zu arbeiten.Diese Haltung ist aber äußerst problematisch: "Die meisten Unfälle entstehennicht durch technische Mängel, sondern durch unsichere Prozesse, Strukturen undVerhaltensweisen der Mitarbeiter. Wer sich allein auf die technischen Aspekteverlässt, kommt somit beim Arbeitsschutz nicht weit genug voran", sagt AnnaGanzke, Geschäftsführerin der WandelWerker Consulting GmbH."Einen Kulturwandel erreicht man nur, indem man an der wirksamenArbeitsschutzorganisation, einer regelmäßigen Kommunikation sowie sicherenVerhaltensweisen arbeitet", ergänzt Anna Ganzke. "Wir reden über eineSicherheitskultur, die ein Unternehmen zur lernenden Organisation macht." Genauin dieser Zielsetzung unterscheiden sich moderne Ansätze im Arbeitsschutz vonklassischen Methoden, bei denen der Fokus auf technische Lösungen oder dasschlichte Reagieren auf Arbeits- und Beinaheunfällen gerichtet ist. Stattdessenzählt, wie Unternehmen Beteiligung, Engagement und Motivation beiFührungskräften und Mitarbeitern aktiv fördern und dieses Verhalten systematisch