Safety Culture Score - so wird echte Arbeitsschutz-Performance gemessen (FOTO)
Wuppertal (ots) - Viele Unternehmen bewerten ihre Arbeitsschutz-Performance noch
immer allein anhand von Unfallstatistiken. Doch der Blick geht längst in eine
andere Richtung: weg von reaktiven Zahlen hin zu präventiven Kennzahlen und
einer echten Sicherheitskultur. Genau das ist der Ansatz der WandelWerker
Consulting GmbH mit ihrem Safety Culture Score. Geschäftsführerin Anna Ganzke
zeigt mit ihrem Konzept, wie Arbeitsschutz wirklich gelebt und stetig
weiterentwickelt werden kann. Worauf es dabei ankommt, verrät dieser Beitrag.
Auf den ersten Blick sieht alles gut aus: Die offiziellen Statistiken zeigen
einen Rückgang der meldepflichtigen Arbeitsunfälle, Sicherheitsmaßnahmen werden
regelmäßig überprüft, und Audits verlaufen meist ohne Beanstandung. Doch bei
vielen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für
Arbeitssicherheit bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. Halten sich Führungskräfte
und Mitarbeiter im Alltag tatsächlich an die Vorschriften? Wird Arbeitsschutz
wirklich von allen gelebt, oder bestehen weiterhin eingefahrene Gewohnheiten,
die unnötige Risiken bergen? Die Arbeitsunfallzahlen gelten nach wie vor als
wichtigstes Kriterium zur Bewertung des Arbeitsschutzes. Doch sie zeigen vor
allem, was passiert ist, aber nicht, was zur Vermeidung geleistet wurde. Das
führt dazu, dass viele Führungskräfte mehr damit beschäftigt sind, das Melden
von Arbeitsunfällen zu vermeiden, anstatt an präventiven Maßnahmen zu arbeiten.
Diese Haltung ist aber äußerst problematisch: "Die meisten Unfälle entstehen
nicht durch technische Mängel, sondern durch unsichere Prozesse, Strukturen und
Verhaltensweisen der Mitarbeiter. Wer sich allein auf die technischen Aspekte
verlässt, kommt somit beim Arbeitsschutz nicht weit genug voran", sagt Anna
Ganzke, Geschäftsführerin der WandelWerker Consulting GmbH.
"Einen Kulturwandel erreicht man nur, indem man an der wirksamen
Arbeitsschutzorganisation, einer regelmäßigen Kommunikation sowie sicheren
Verhaltensweisen arbeitet", ergänzt Anna Ganzke. "Wir reden über eine
Sicherheitskultur, die ein Unternehmen zur lernenden Organisation macht." Genau
in dieser Zielsetzung unterscheiden sich moderne Ansätze im Arbeitsschutz von
klassischen Methoden, bei denen der Fokus auf technische Lösungen oder das
schlichte Reagieren auf Arbeits- und Beinaheunfällen gerichtet ist. Stattdessen
zählt, wie Unternehmen Beteiligung, Engagement und Motivation bei
Führungskräften und Mitarbeitern aktiv fördern und dieses Verhalten systematisch
